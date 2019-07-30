Названы главные признаки профессионального выгорания

Специалисты в возрасте до 25 лет чаще подвержены профессиональному выгоранию Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Эмоциональная истощенность, стресс, чувство опустошенности приводят к профессиональному выгоранию. Об этом сообщили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.

«Выгорание (или „состояние полного истощения“) проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощенность, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности», — передает слова экспертов RT. Медики пояснили, что при профессиональном выгорании сотрудник, как правило, начинает цинично относиться к труду, чаще конфликтует и придерживается формального общения с коллегами.

Специалисты уточнили, что выгорание является следствием профессионального стресса. В таких условиях человек недоволен самореализацией в профессиональной и личной жизни. Отмечается, что выгоранию подвержены в первую очередь врачи, учителя, полицейские, пилоты и социальные работники. Как правило, это молодые специалисты в возрасте от 19 до 25 лет.