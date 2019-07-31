Шаманы обрядами вызовут дождь над горящей тайгой в Сибири

Бурятские шаманы примут участие в тушении лесных пожаров в Сибири. На острове Ольхон на Байкале они проведут массовый обряд, который позволит вызвать дождь над горящими участками тайги. Об этом сообщили в пресс-службе религиозной организации «Тэнгэри».
«В наше непростое время мы находимся на грани экологической катастрофы. Приглашаем помолиться за гармонию мира, восстановление сил и здоровья, здравого отношения ко всему живому», — указано в сообщении организации. Ожидается, что проводить обряд будут не менее 40 шаманов, передает телеканал 360.
«Тайлган (обряд — прим. ред.) будет проходить по древним традициям бурят-монгольского шаманизма под руководством верховного шамана Заарина-боо Цырендоржиева Баира Жамбаловича», — добавили в организации. О желании принять участие в ритуале также заявили буддийские священнослужители-ламы. Однако они поставили условие: для обряда им необходимы точные координаты возгораний.
Лесные пожары охватили территорию порядка трех миллионов гектаров сибирского леса. В связи с этим режим ЧС ввели в Красноярском крае, в Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии. В связи с этим президент России Владимир Путин распорядился подключить к ликвидации возгораний силы Министерства обороны РФ, напоминает RT.