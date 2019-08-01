Ямальцы заработали в Крыму на клипах и аборигенах

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (слева) приезжал на форум, чтобы пообщаться с участниками Фото: Дмитрий Артюхов, Instagram © URA.RU

Ямальские участники молодежного форума «Таврида» получили 750 тысяч рублей на реализацию собственных видеопроектов, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов пригласил лучших блогеров России приехать в округ.

Ямал на смене «Видеоконтент» (началась 26 июля и завершилась 1 августа) представляли десять человек, которые представили три проекта. В результате каждый из них получил денежное вознаграждение. Так, по 300 тысяч рублей получили окружной молодежный канал «Я молод» и автор блога о культуре и быте коренных малочисленных народов Севера Евгения Огородникова. Сертификат на 150 тысяч рублей вручили Айрату Лукманову, который предложил создавать ролики с полезной информацией в формате реалити.

В 11-й смене форума принимали участие 400 молодых людей из 85 регионов страны. Молодые ямальцы участвуют в «Тавриде» в рамках регионального проекта «Социальная активность», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Пообщаться с некоторыми из них удалось губернатору Ямала. Он отметил, что видит заинтересованность молодежи в познании и творческой реализации на Ямале. Самых талантливых участников Артюхов пригласил в округ для съемок фильмов или репортажей о жизни региона.