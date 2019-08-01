Пострадавшую на качелях ямальскую девочку переводят в Санкт-Петербург

Девочка, упавшая с качелей, нуждается в операции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Девочку, получившую травмы после падения с качели в Ноябрьске, переведут для операции в одну из клиник Санкт-Петербурга. Ребенок почти месяц провел в горбольнице. Информацию о переводе «URA.RU» подтвердили в пресс-службе медучреждения.

В Северную столицу девочка должна прибыть 6 августа. Деньги на лечение и проезд выделят и фонда обязательного медстрахования, но только после того, как будут предоставлены посадочные талоны. Сейчас денег у семьи девочки нет, и мать ребенка обратилась за помощью к местным жителям, передает издание «Ноябрьск 24». «Сейчас я столкнулась с такими трудностями, что должна за свой счет купить билеты, и я не знаю, что там будет. Я в такой ситуации сейчас нахожусь, неловко просить у кого-то о помощи, но сейчас положение такое», — приводит издание слова матери пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел еще 1 июля, однако широкую огласку получил после публикации видеозаписи с происшествием в соцсетях через две недели. В пресс-службе региональной прокуратуры «URA.RU» уточнили, что по данному факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех лиц.