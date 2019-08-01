В Екатеринбурге запустили мегапроект, посвященный легенде российского спорта

Николай Карполь участвовал в церемонии закладки первого камня академии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт строительству Академии волейбола имени Николая Карполя. Она станет первым объектом, который будет создан к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информполитики главы региона.

В церемонии закладки первого камня в основание академии приняли участие сам тренер команды «Уралочка — НТМК» Николай Карполь, сенатор Аркадий Чернецкий и директор компании-подрядчика строительства «Регионспецстрой» Евгений Гончаров. «Сегодня мы принимаем участие в по-настоящему знаковом событии мирового уровня», — отметил Куйвашев. По его словам, в академии будут условия не только для тренировок, но и для проживания спортсменов. Она будет включать в себя спортивный блок, общежитие на 70 человек, столовую и медицинский блок.

«Это будет центр волейбола. Я надеюсь, что люди, которые придут дальше работать, будут также поддерживать волейбольную славу нашего города и имя нашей команды. Ну, а я, пока хватит здоровья и сил, буду работать и буду рядом», — отметил Карполь.

Тендер на разработку документации и строительство волейбольной академии был размещен еще в марте. Проект оценивался в 411 млн рублей. Документация к нему вызвала много вопросов у застройщиков, и затем аукцион был отменен.