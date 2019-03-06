После новости «URA.RU» в Екатеринбурге отменили аукцион на спортивный мегапроект за полмиллиарда

Аукцион на разработку рабочей документации и строительство в Екатеринбурге академии волейбола тренера Николая Карполя стоимостью почти в полмиллиарда рублей отменили. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок. Ранее документация к проекту вызвала много вопросов у местных застройщиков.
Решение об отмене аукциона было принято заказчиком — Управлением капитального строительства (УКС) Свердловской области, следует из карточки проекта. Аукцион был назначен на 25 марта, прием заявок от участников конкурса должен был закончиться 18 марта. Оперативно получить комментарий о причинах отмены конкурса в УКС не удалось — в учреждении не ответили на звонок.
Общая стоимость тендера на строительство волейбольной академии составляет более 411 млн рублей. Ранее представитель известной строительной фирмы рассказал «URA.RU», что конкурсная документация по проекту на 411 млн рублей вызывает серьезные вопросы. Собеседник агентства напомнил, что в период, когда пост директора УКС занимал депутат думы Екатеринбурга Олег Кагилев, техзадание для тендеров прописывалось излишне подробно. Разобраться в документах могли только те, кто имел отношение к составлению задания — Кагилев и аффилированные с ним фирмы. После отстранения Кагилева конкурсную документацию продолжили заполнять по созданной им схеме, так что выиграть тендер на строительство волейбольной академии с высокой вероятностью могла опять же фирма Кагилева.