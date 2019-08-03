Путин подписал закон о частичном изменении ставки НДС

НДС на фрукты снижен до 10%
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс страны. Поправки понижают ставку налога на добавленную стоимость на фрукты и ягоды и, наоборот, повышают на пальмовое масло. Документ опубликован на портале правовой информации.
Так, налоговая ставка на фрукты и ягоды снижена до 10%, а НДС на пальмовое масло увеличен до 20%. «Закон был принят Госдумой 24 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года», — напоминает
Ранее производители предупредили о риске резкого подорожания кондитерских изделий из-за повышения налога на пальмовое масло. Участники рынка заявили, что найти замену этому ингредиенту практически невозможно.