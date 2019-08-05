Мэрия Перми построит забор в центре города, чтобы закрыться от любопытных

На городской эспланаде Перми вокруг недавно возведенных зеленых холмов рядом с новым травмоопасным фонтаном появится ограждение, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми. Также для пермяков придумают специальные правила посещения данных холмов, на которые нельзя забираться для наблюдения за фонтаном.
«Холмы — это элементы ландшафтной архитектуры. Их конструкция не предусматривает организованную смотровую площадку, но в целях безопасности будут установлены ограждения и предупреждающие таблички», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Перми. При этом в администрации Перми говорят, что весь проект реконструкции эспланады проходил оценку безопасности в Государственной вневедомственной экспертизе.
Изначальный проект не предусматривал никаких ограждений. Ни холмов, которые с одной стороны — пологие, а с другой — имеют обрыв высотой около четырех метров, ни фонтана, на котором за неделю травмировались несколько детей. В итоге фонтан просто оградили, а рядом с ним поставили правила посещения.