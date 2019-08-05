Генконсул США в Екатеринбурге не оставит Россию после увольнения

Пол Картер будет работать над «российской программой» в Вашингтоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер после ухода со своего поста будет работать в Институте мира в Вашингтоне. Его деятельность будет связана с Россией, сообщил сам дипломат.

Срок полномочий Картера истекает в середине августа, рассказал он в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге». «Вернусь в Вашингтон, буду работать в Институте мира в качестве старшего советника», — сказал дипломат, добавив, что на новом месте займется созданием некой «российской программы».

Картер рассказал, что в начале работы на Урале в 2017 году ему и его коллегам пришлось столкнуться с очень серьезными проблемами: «На 60% сократили наш персонал, трое наших сотрудников были высланы». Также генконсул вспомнил «абсурдное письмо» свердловского министра образования Юрия Биктуганова, в котором он рекомендовал вузам и колледжам отказаться от образовательных программ с участием американских дипломатов.

Однако и такие факторы не остановят американское генконсульство в его стремлении налаживать связи между странами, заявил Картер. «Наша главная цель — налаживать связи между людьми. Мы спонсируем приезд различных ректоров, проведение выставок, культурных мероприятий. По-прежнему продолжаем развивать обменные программы», — отметил дипломат.

Картер также прокомментировал майские протесты против строительства храма в сквере Екатеринбурга. «Могу заверить, что ни консульство, ни американское правительство никакого отношения к этому не имели», — сказал он.

Ранее источник «URA.RU» сообщил, что новым генконсулом США в Екатеринбурге станет женщина. Ее имя пока не называется.