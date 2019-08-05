На Ямале придумали, как сэкономить на отпуске

Ямальские многодетные семьи купили более 6,5 тысяч билетов по льготному тарифу Фото: Александр Константинов © URA.RU

Ямальские многодетные семьи существенно экономят на проезде детей до мест отдыха. Более 6,5 тысяч авиабилетов было куплено по льготному тарифу. Новая мера соцподдержки действует по предложению главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

На участие в программе могут рассчитывать дети в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей. Цена на авиабилеты для них составит 2 500 рублей. Воспользоваться льготой можно один раз в год. Учитываются прямые рейсы без пересадок до 31 декабря 2019 года.

«Делается это для того, чтобы выезд детей в место отдыха и обратно был для многодетных семей облегчён. Часто приходилось получать сообщения о том, что даже для людей с достатком выше среднего вывезти всю семью — минимум пять человек и больше — это существенное бремя. Что уж говорить про людей с более низким достатком. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение», — сообщил глава региона.

Льготный тариф действует на 28 направлений. Из Надыма ямальцы смогут вылететь в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу и Краснодар. Аналогичные рейсы действуют из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда. 15 тысяч детей из многодетных семей смогут воспользоваться льготой в этом году. О новой мере соцподдержки глава региона Дмитрий Артюхов сообщил еще в апреле во время первой встречи с журналистами в Салехарде.