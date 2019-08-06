Россияне признались, что боятся ядерной войны

Большинство жителей России не знают расположение ближайшего бомбоубежища Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более половины жителей России признались, что опасаются наступления ядерной войны. При этом подавляющее большинство граждан даже не знают, где находится ближайшее бомбоубежище, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Наступления ядерной войны в разной степени опасаются 52% опрошенных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВЦИОМ. Больше всего ядерной войны боятся женщины и люди пожилого возраста — 68% респондентов.

В случае начала ядерной войны выжить не сможет практически никто, уверены 79% россиян. На бомбоубежища возлагают надежды лишь 16% опрошенных. Эти респонденты уверены, что в укрытиях достаточно еды и воды, чтобы часть людей смогли спастись. При этом всего 15% россиян знают о существовании таких бомбоубежищ.

Главным агрессором в случае начала ядерной войны россияне назвали США. Такого мнения придерживаются 60% граждан. Еще 13% соотечественников считают, что атомные бомбы может использовать Китай. При этом 21% россиян вообще не смогли вспомнить, использовалось ли ядерное оружие в реальных военных конфликтах.

Единственным в истории случаем применения атомных бомб против мирных жителей стали бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, произошедшие 6 и 9 августа 1945 года, напоминает агентство Nation News. В результате случившегося погибли более 200 тысяч человек.