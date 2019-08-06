Сотни пострадавших от паводка семей в Прикамье получили крошечные компенсации

Пострадавшим от паводка жителям Прикамья выплатили материальную помощь, сообщили «URA.RU» в министерстве социального развития региона. Почти три сотни семей получили в общей сложности около 1,6 млн рублей.
«Компенсацию получили 267 семей, проживающих в семи районах: Бардымском, Оханском, Очерском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Юрлинском, Кочевском, а также Кудымкаре», — пояснили «URA.RU» в ведомстве. Таким образом, в среднем каждая семья получила около шести тысяч рублей. Для сравнения, в 2019 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Прикамье составил 11,280 рублей.
В министерстве не уточнили максимальную и минимальную сумму выплаты. При этом ранее в ведомстве заявляли, что размер компенсации зависит от степени повреждения личного имущества, но не может превышать 100 тысяч рублей при полной утрате имущества.
В начале июля ряд территорий Прикамья оказались подтопленными из-за проливных дождей. В результате паводка было повреждено имущество местных жителей. В начале августа на регион вновь обрушились сильные дожди. Из-за этого в ряде территорий региональное МЧС ввело режим «Повышенной готовности».