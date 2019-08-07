Глава Сургута попал в больницу перед приездом губернатора

Вадим Шувалов руководит городом дистанционно Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов попал в больницу и не сможет сопровождать губернатора Югры Наталью Комарову во время ее визита в город. Информацию о болезни мэра подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

«Глава находится на стационарном лечении в одной из сургутских больниц, но контролирует и координирует работу администрации дистанционно, на постоянной связи и с главой региона, и с правительством округа», — пояснили в администрации города.

Более подробно о состоянии здоровья градоначальника не сообщается. Источник агентства лишь добавил, что у Вадима Шувалова температура. Сопровождать губернатора во время ее визита в Сургут будут вице-мэр Алексей Жердев и другие представители городской администрации. Напомним, глава региона прибудет в Сургут 8 августа, где проведет встречу с обманутыми дольщиками, а 9 августа примет участие в онлайн-конференции, на которой жителям предлагается высказаться по поводу реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».