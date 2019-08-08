Новая транспортная модель может оставить Прикамье без автобусов и водителей

Перевозчики в Прикамье сомневаются, что регион сможет безболезненно перейти на новую транспортную модель. Новые условия работы могут лишить регион и автобусов, и водителей. Об этом «URA.RU» сообщил источник в отрасли. Новая модель обслуживания межмуниципальных направлений заработает в середине 2020 года.
«Не все перевозчики понимают серьезность намерений краевого минтранса, они уверены, что смогут работать по старой схеме. Есть те, кто хотел бы поучаствовать в конкурсе (на обслуживание маршрутов — прим. ред.), но не смогут, потому что сама процедура участия очень сложная. Во-вторых, непонятно, где край закупит 500 новых автобусов. Ни один отечественный производитель такой объем не предоставит. Еще одна проблема — нехватка водителей. Минтранс ставит нам такую зарплату, что мы просто не найдем желающих работать», — указал источник.
При этом начальник отдела автотранспорта краевого минтранса Рустам Гильманов в беседе с корреспондентом «URA.RU» заверил, что условия перехода на новую транспортную модель будут гибкими, а перевозчики получат «отсрочку» на обновление автопарка.
Переход на новую модель обслуживания по межмуниципальным направлениям запланирован на середину 2020 года. Реформа подразумевает введение регулируемого вида перевозок, при котором стоимость тарифа устанавливает не перевозчик, а краевые власти. При этом требования к автопарку перевозчиков будут серьезно пересмотрены. Аналогичная транспортная модель сейчас внедряется в Перми. Министерство транспорта Пермского края уже представило новую маршрутную сеть. «Новый перечень маршрутов размещен на портале „Управляем вместе“ с 1 по 18 августа. Сбор замечаний и предложений будет осуществляться посредством портала», — указано на сайте министерства. В предполагаемый перечень маршрутной сети включено 185 маршрутов, из них 20 — новые направления.