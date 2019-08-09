СК предъявил обвинение еще одному участнику незаконного митинга в Москве

В отношении мужчины возбуждено дело об участии в массовых беспорядках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Следственный комитет РФ предъявил обвинение еще одному участнику несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 27 июля. Ранее дома у мужчины силовиками был проведен обыск.

«Айдару Губайдулину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ („участие в массовых беспорядках“). Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ. Следователи намерены установить роль Губайдулина в массовых беспорядках, прошедших в столице в конце июля. По предварительным данным, в ходе незаконного митинга он бросил в сотрудников Росгвардии бутылку и достал газовый баллончик.

После московского незаконного митинга, состоявшегося в столице 27 июля, было возбуждено уголовное дело о «применении насилия в отношении представителя власти» и об «участии в массовых беспорядках». По данным СК России, фигурантами дел являются более десяти человек. Шесть из них уже арестованы на два месяца по решению суда.

Массовые несанкционированные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. В ходе последней сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек. По мнению политологов, правоохранители при задержании протестующих вели себя «предельно адекватно и в рамках закона» несмотря на то, что некоторые участники протестов приносили с собой холодное и огнестрельное оружие. Организаторы митингов недовольны тем, что так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму отказались регистрировать из-за ошибок в их подписных листах.