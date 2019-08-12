В столице Урала в ближайшие дни откроют после ремонта мост через железнодорожные пути возле концерна «Калина». Об этом «URA.RU» сообщил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
«Если погода нас не подведет, откроем в среду. Если погодные условия не будут располагать, то это будет другой ближайший день. Поверьте, мы сами очень хотим порадовать жителей города», — заявил агентству вице-мэр столицы Урала. По данным «URA.RU», к среде ремонтники должны завершить укладку асфальта на мосту.
Путепровод над железнодорожными путями возле концерна «Калина» — одна из важнейших транспортных артерий города и причина постоянных пробок, которые скапливаются перед началом моста. Из-за большой нагрузки асфальт на мосту постоянно разрушается, его приходится регулярно (раз в несколько лет) ремонтировать.