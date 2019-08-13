В США подсчитали число постов Трампа о России

Президент США Дональд Трамп за полтора года упомянул Россию в своем twitter-аккаунте 297 раз. Об этом стало известно из инфографики издания The Economist.
«РФ таким образом почти вдвое опередила КНДР, занявшую второе место с 163 упоминаниями», — следует из полученных данных. На третьем месте оказался Китай, на четвертом — Мексика, а на пятом — неинкорпорированная территория США Пуэрто-Рико.
За свой президентский срок Трамп упомянул 81 страну. Количество всех упоминаний зарубежных стран составляет 1384. Аккаунт политика в Twitter является самым популярным среди всех мировых лидеров и насчитывает 26 миллионов подписчиков.
Ранее апелляционный суд в Нью-Йорке запретил Трампу блокировать пользователей, с мнением которых он не согласен, напоминает Nation News. Таким образом президент США нарушал Первую поправку конституции страны