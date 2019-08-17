16 августа 2019

В Екатеринбурге окутан дымом один из торговых центров. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, пожарный
В торговый центр «Баку Плаза» выехали пожарныеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге задымился торговый центр «Баку Плаза». Видео с кадрами инцидента опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как верхняя часть здания окутана дымом. Около торгового центра стоят пожарные.

В пресс-службе МЧС России по Свердловской области не ответили на запрос «URA.RU».

В декабре 2018 года проверка нашла существенные нарушения пожаробезопасности в «Баку Плаза». Тогда в суд был направлен иск о приостановлении деятельности объекта.

Обновлено (21:40): «Пожара не было. Дым возник из-за жарки шашлыка, были проблемы с вытяжкой», — пояснил представитель ТЦ в разговоре с корреспондентом информагентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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