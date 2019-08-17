В торговый центр «Баку Плаза» выехали пожарные
В Екатеринбурге задымился торговый центр «Баку Плаза». Видео с кадрами инцидента опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, как верхняя часть здания окутана дымом. Около торгового центра стоят пожарные.
В пресс-службе МЧС России по Свердловской области не ответили на запрос «URA.RU».
В декабре 2018 года проверка нашла существенные нарушения пожаробезопасности в «Баку Плаза». Тогда в суд был направлен иск о приостановлении деятельности объекта.
Обновлено (21:40): «Пожара не было. Дым возник из-за жарки шашлыка, были проблемы с вытяжкой», — пояснил представитель ТЦ в разговоре с корреспондентом информагентства.