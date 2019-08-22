Село в депрессивном районе ХМАО заливает нечистотами

По словам общественника, фекалии сливаются в лесополосе рядом с селом Фото: Сергей Таньшин

Общественники Югры обвинили власти Кондинского района в загрязнении почвы отходами жизнедеятельности человека. По словам члена общественной палаты ХМАО Сергея Таньшина, нечистоты сливаются в лесополосе рядом с селом Алтай.

«А потом все это попадает в болота, от которых питаются речки и ручьи, а через грунтовые воды — в колодцы, из которых набирают воду жители», — рассказал «URA.RU» Таньшин.

Заместитель главы сельского поселения Болчары (в его состав входит село Алтай) Тамара Плеханова в разговоре с журналистом «URA.RU» заявила, что ничего страшного в загрязнении почвы фекалиями нет. «Мы вырыли яму в песке, вот туда и сливаем [отходы]. Экологи сказали, что нормально все», — отметила Плеханова.

Опрошенные агентством эксперты усомнились в словах Плехановой. «Ни один эколог с профильным образованием не мог такого сказать. Это нарушение федерального закона», — поделился мнением председатель общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области Александр Чернышев. Получить комментарий главы сельского поселения Болчары не удалось: Александр Мокроусов не ответил на звонок. Также оказался недоступен для общения и глава Кондинского района Анатолий Дубовик.

Кондинский район считается одной из самых отдаленных и депрессивных территорий округа. Ранее «URA.RU» писало, что жители села Алтай пожаловались на отсутствие питьевой воды. По их словам, колодцы заросли грибами и плесенью, а их очисткой не занимаются.