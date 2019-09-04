Ипотечники из ХМАО объявили голодовку, которую будут транслировать в прямом эфире

Жители ХМАО, которых исключили из окружной программы «Молодая семья» и те, кого через суды заставляют вернуть полученные из окружного бюджета деньги в качестве компенсации платы за ипотеку, объявили голодовку. Об этом «URA.RU» сообщила одна из инициаторов акции Ксения Кошелева.
«Мы боремся за субсидии наших детей. Мы исполнили все обязательства перед правительством [ХМАО], подняли застройку и кредитование в нашем регионе, но в ответ получили исключение из программы и клеймо „аферистов-попрошаек“», — говорит Ксения в своем видеообращении, размещенном на YouTube
Как рассказала агентству Кошелева, к голодовке присоединились и бюджетники, которые на видеозаписи закрывают плакатами лица. Женщина объяснила, что делают они это из соображений безопасности. По словам ипотечников, полтора года переговоров с представителями «Ипотечного агентства Югры» и правительством ХМАО ни к чему не привели.
«Мы добивались встреч, круглых столов, но, к сожалению, остались в замкнутом круге, который выстроила перед нами власть. Верните субсидии детям, прекратите судебные преследования в отношении наших граждан!» — заявляют инициаторы голодовки, готовые транслировать свою акцию в прямом эфире на одном из видеохостингов.
Генеральный директор «Ипотечного агентства Югры» не ответил на звонки журналиста агентства. В правительстве ХМАО пока также не отреагировали на заявление ипотечников, но напомнили, что не так давно власти выделили 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям, которые имеют ипотечные кредиты. Также ситуация находится на особом контроле у губернатора Югры Натали Комаровой.