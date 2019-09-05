Голодовка, которую ипотечники начали в прямом эфире, оказалась акцией коммунистов

КПРФ предоставила протестующим помещение и оказывает поддержку в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Голодовка, которую сургутянки, исключенные из окружной программы «Молодая семья», транслируют в прямом эфире, оказалась политической акцией КПРФ. Об этом рассказали источники «URA.RU».

«Даже место для акции выбрано не случайно. Женщины находятся по адресу улица Маяковского 45/1, это офис КПРФ. Они же оказывают им поддержку в соцсетях», — делится наблюдениями собеседник.

О том, что в преддверии выборов именно коммунисты оказали поддержку женщинам, подтверждает и активистка голодовки Ксения Кошелева. «Мы обращались во все действующие партии в городе, откликнулись только они [КПРФ]», — рассказала в беседе с журналистом агентства женщина.

Источники в «Единой Росии» назвали акцию «силовым шантажом в адрес правительства», при этом высказали опасения относительно здоровья людей. Известно, что к голодающим приезжал и. о. главы Сургута Алексей Жердев, который поручил обеспечить медицинский контроль и регулярный врачебный осмотр голодающих. К тому же, администрация Сургута предоставит женщинам квалифицированного юриста, который поможет участницам грамотно сформулировать свои требования. Также Жердев дал указание социальным службам обеспечить помощь по уходу за детьми, которые сейчас остались без мам. В случае необходимости — предусмотреть для них места в социальных учреждениях города.

По словам Кошелевой, в голодовке сейчас участвуют пять человек. Они обеспечены водой и спальными принадлежностями, на случай проблем со здоровьем, среди голодающих есть медработник. Получить комментарий от представителей КПРФ на момент публикации материала не удалось. Первый секретарь регионального отделения КПРФ Алексей Савинцев бросил трубку.