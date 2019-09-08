Вадим Шумков проголосовал в областном КВЦ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял участие в голосовании, передает корреспондент «URA.RU». Шумков пришел на избирательный участок, расположенный в областном культурно-выставочном центре.

«Я пришел с рабочим настроем, продолжать то, что было начато. Выбор надо делать, потому что если его не сделаешь ты, за тебя его сделают другие. И нет гарантии, что выбор тебе понравится», — заявил он.

Комментируя явку, которая в данный момент оказалась выше, чем на прошлых выборах 2014 года, Шумков отметил, что населению необходимы перемены. «Это неравнодушные люди, которые непросто что-то требуют и просят, а готовы сами участвовать, они идут и голосуют», — подчеркнул он.

На своем избирательном участке уже проголосовали кандидат от КПРФ Яков Сидоров и кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин. Татьяна Майборода, выдвинутая от «Справедливой России», заявила, что проголосует позже.

За пост губернатора Зауралья борются четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков. Также сегодня курганцы выбирают новый состав Курганской городской думы. Эти выборы впервые проводятся по смешанной системе: 13 кандидатов отберут по одномандатным округам, еще 13 — по спискам партий. На места в городском парламенте претендуют представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Яблока», «Родины», «Союза Труда», а также один самовыдвиженец.

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU