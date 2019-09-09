Челябинский судья, отправивший в колонию бывшего вице-губернатора, претендует на высокий пост

Александр Зимин хочет стать заместителем председателя Челябинского облсуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Советского районного суда Челябинска Александр Зимин претендует на пост заместителя председателя Челябинского областного суда. В Челябинске Зимин известен по ряду известных процессов, самым громким из которых был по делу бывшего вице-губернатора Николаю Сандакова.

Зимин единственный участник конкурса на вакантную должность. Его заявление Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит 16 сентября, сообщается на сайте ВККС. В Челябинске Зимин также руководит Советом судей региона и был одним из инициаторов отставки председателя Центрального районного суда Рамзии Лутфуллоевой, но той удалось восстановиться в должности.

Среди судей региона Зимин считается одним из лучших специалистов по уголовному праву. На его счету почти нет приговоров, которые потом успешно опротестовывались в вышестоящей инстанции. В октябре 2018 года Зимин приговорил Сандакова, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, к 5,5 годам, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сандаков, с учетом домашнего ареста и содержания в СИЗО, уже отбыл половину срока и подал заявление на замену оставшегося срока исправительными работами.