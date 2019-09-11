Жители Югорска (ХМАО) не поддержали идею строительства школы в парке. Проект благоустройства зеленой зоны обсудили на встрече с представителями городской администрации.
Большая часть жителей города считает, что школа может испортить облик парка. В то же время жители района «Авалон» добавили, что новое образовательное учреждение Югорску необходимо. В городской администрации пообещали, что рассмотрят перенос планируемой школы в другое место.
В концепции благоустройства парка предусмотрено строительство духовно-просветительского центра и школы на 900 мест. Также в проект входят спортивные зоны, игровые площадки, зоны тихого и активного отдыха и велодорожки.
Глава Югорска Андрей Бородкин пообещал включить в проект скейт-площадку, которую давно просили любители экстремальных видов спорта. Большинство горожан также выступили за максимальное сохранение деревьев в парке. Благоустройство планируют начать в 2020 году.