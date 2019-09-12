В Югре нашли способ облегчить страдания тяжело больных детей

Врачи называют паллиативную помощь на дому лучшим способом продлить жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО создана специальная бригада врачей, которая помогает детям из Сургута и Сургутского района справиться с тяжелыми заболеваниями. Наблюдение на дому ведут врачи Сургутской городской клинической больницы.

«Врачи оказывают необходимую помощь для повышения качества жизни пациента: контролируют симптомы, [проводят] адекватное обезболивание, необходимую терапию, снижают страдания больного, обучают навыкам ухода родителей», — рассказал «URA.RU» главврач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков.

В выездную бригаду входят педиатр, медсестра, массажист и психолог. При необходимости, к работе привлекаются социальные работники и узкие специалисты. По словам Курносикова, помощь на дому считается лучшим способом продлить и повысить качество жизни тяжелобольных детей. Пациентам в это время лучше находиться в домашних условиях, среди любимых людей и знакомого окружения. Сегодня в Югре в такой помощи нуждаются 400 детей.

Ранее «URA.RU» писало, что югорчан научат ухаживать за тяжело больными родственниками. Соответствующий документ, разработанный в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», уже приняли на одном из заседаний правительства Югры.