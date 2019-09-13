12 сентября 2019

Журналист Кашин оценил сравнение Парфенова со Скабеевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Кашин, кашин олег
Олег Кашин заявил, что одинаково хорошо относится как Ольге Скабеевой, так и к Леониду ПарфеновуФото: commons.wikimedia.org

Журналист Олег Кашин заявил о том, что не может сравнивать телеведущую Ольгу Скабееву с Леонидом Парфеновым. Об этом он рассказал в ходе стрима на своем канале в Youtube.

«[Соратник Суркова Алексей] Чеснаков заявил, что считает Скабееву талантливее Парфенова. А вы знаете, я одинаково хорошо отношусь и к Скабеевой, и к Парфенову», — отметил Кашин.

Ранее российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся ближайшим соратником помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, заявил, что, по его мнению, телеведущая Ольга Скабеева является более ярким журналистом, чем Леонид Парфенов.

До этого Скабеева, наряду с Владимиром Соловьевым и Андреем Малаховым, попала в список телеведущих, которым россияне доверяют больше всего. Парфенова же наиболее талантливым российским журналистом считает телеведущий Владимир Познер.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...