Журналист Кашин оценил сравнение Парфенова со Скабеевой

Журналист Олег Кашин заявил о том, что не может сравнивать телеведущую Ольгу Скабееву с Леонидом Парфеновым. Об этом он рассказал в ходе стрима на своем канале в Youtube.
«[Соратник Суркова Алексей] Чеснаков заявил, что считает Скабееву талантливее Парфенова. А вы знаете, я одинаково хорошо отношусь и к Скабеевой, и к Парфенову», — отметил Кашин.
Ранее российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся ближайшим соратником помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, заявил, что, по его мнению, телеведущая Ольга Скабеева является более ярким журналистом, чем Леонид Парфенов.
До этого Скабеева, наряду с Владимиром Соловьевым и Андреем Малаховым, попала в список телеведущих, которым россияне доверяют больше всего. Парфенова же наиболее талантливым российским журналистом считает телеведущий Владимир Познер.