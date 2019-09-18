Директор правительственного департамента стал вице-губернатором Югры

Губернатор Наталья Комарова уже подписала распоряжение о назначении чиновников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин пошел на повышение и стал руководителем аппарата губернатора Югры. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте внешних и общественных связей.



«Сегодня же глава региона подписала распоряжение о назначении на должность директора департамента по управлению государственным имуществом Югры. Ее займет первый заместитель Юрий Якубенко. В ведомстве он работает с 2001 года. Начинал с должности главного специалиста. В октябре 2018 года был назначен первым заместителем директора. Анатолий Уткин и Юрий Якубенко приступят к исполнению обязанностей 19 сентября», — говорится в сообщении регионального депсвязей.

С весны обязанности руководителя аппарата исполнял Андрей Мастерских. Теперь он вернется на свое прежнее место заместителя. Должность вице-губернатора была вакантна после ухода с поста Ольги Белоножкиной. Как ранее сообщало «URA.RU» она оставила аппарат губернатора в связи с переездом в Свердловскую область. Теперь она работает директором департамента по обеспечению деятельности мировых судей.