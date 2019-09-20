Сын главы «Русской медной компании» (РМК, владелец Игорь Алтушкин — состояние по версии Forbes 4,3 $ млрд) Тимофей Алтушкин показал «внутренности» новой штаб-квартиры металлургического холдинга. Пока еще переживающие отделку интерьеры здания, проект которого разрабатывало архитектурное бюро Нормана Фостера (Англия) оказались в Instagram Stories Алтушкина-младшего.
В коротком видео сын промышленника участвует в фотосессии для одного из глянцевых журналов Екатеринбурга. Периодически камера показывает лестницы, кабинеты и в целом то, как пространство здания смотрится изнутри.
Комментарии представителей «Русской медной компании» по этому поводу получить не удалось. Торжественное открытие новой штаб-квартиры планируется устроить за несколько недель до выставки «Иннопром», которая традиционно пройдет летом 2020 года.