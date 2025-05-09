Уральского рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка. Об этом его жена Ксения рассказала в социальных сетях.
«Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю что это и почему, все ведь было хорошо, мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась супруга артиста в telegram-канале. Она также отметила, что в период майских праздников проблемы со здоровьем наблюдались у нее самой и их маленькой дочери.
Ранее Свик поделился со своей аудиторией, что за месяц похудел на 9 килограммов. По словам артиста, результата он добился благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.
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