09 мая 2025

Екатеринбургского рэпера Лешу Свика госпитализировали с внутренним кровотечением. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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До этого проблемы со здоровьем наблюдались у жены и дочери артиста
До этого проблемы со здоровьем наблюдались у жены и дочери артиста Фото:

Уральского рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка. Об этом его жена Ксения рассказала в социальных сетях.

«Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю что это и почему, все ведь было хорошо, мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась супруга артиста в telegram-канале. Она также отметила, что в период майских праздников проблемы со здоровьем наблюдались у нее самой и их маленькой дочери.

Ранее Свик поделился со своей аудиторией, что за месяц похудел на 9 килограммов. По словам артиста, результата он добился благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.

Леша Свик
Леша Свик
Фото:

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Уральского рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка. Об этом его жена Ксения рассказала в социальных сетях. «Сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю что это и почему, все ведь было хорошо, мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась супруга артиста в telegram-канале. Она также отметила, что в период майских праздников проблемы со здоровьем наблюдались у нее самой и их маленькой дочери. Ранее Свик поделился со своей аудиторией, что за месяц похудел на 9 килограммов. По словам артиста, результата он добился благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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