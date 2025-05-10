10 мая 2025
09 мая 2025

Молодой свердловчанин утонул в реке под Нижним Тагилом. Фото

Молодой свердловчанин утонул в реке под Нижним Тагилом. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек переплывал реку через канатную переправу
Молодой человек переплывал реку через канатную переправу Фото:

В Свердловской области молодой человек утонул при попытке пересечь реку Тагил по канатной переправе в районе горы Медведь-камень. Об этом сообщили в МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила (ЦЗНТ). Инцидент произошел 9 мая во второй половине дня.

Как уточнили в учреждении, молодой человек 2002 года рождения пытался преодолеть реку по самодельной канатной переправе, но не был закреплен на страховочном оборудовании и имел при себе большой рюкзак. В результате он упал в воду и скрылся под водой. «По прибытию на место установлено, что молодого человека вытащили из воды очевидцы (другая туристическая группа, которая сплавлялась по воде). Очевидцы проводили реанимационные мероприятия пострадавшему, но, к сожалению, мужчина 2002 года рождения скончался», — сообщили в ЦЗНТ.

После установления факта гибели мужчины, его тело и товарищей были доставлены до экопарка «Ермаково Городище», где их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее свердловский турист пропал во время сплава по горной реке в Башкирии. Позже мужчину нашли мертвым в Малый Инзер в четырех километрах от места падения.

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В Свердловской области молодой человек утонул при попытке пересечь реку Тагил по канатной переправе в районе горы Медведь-камень. Об этом сообщили в МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила (ЦЗНТ). Инцидент произошел 9 мая во второй половине дня. Как уточнили в учреждении, молодой человек 2002 года рождения пытался преодолеть реку по самодельной канатной переправе, но не был закреплен на страховочном оборудовании и имел при себе большой рюкзак. В результате он упал в воду и скрылся под водой. «По прибытию на место установлено, что молодого человека вытащили из воды очевидцы (другая туристическая группа, которая сплавлялась по воде). Очевидцы проводили реанимационные мероприятия пострадавшему, но, к сожалению, мужчина 2002 года рождения скончался», — сообщили в ЦЗНТ. После установления факта гибели мужчины, его тело и товарищей были доставлены до экопарка «Ермаково Городище», где их передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Ранее свердловский турист пропал во время сплава по горной реке в Башкирии. Позже мужчину нашли мертвым в Малый Инзер в четырех километрах от места падения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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