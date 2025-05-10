10 мая 2025
09 мая 2025

Редкий краснокнижный гриб нашли свердловчане под Нижним Тагилом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб начинает появляться в лесах в весеннее время
Гриб начинает появляться в лесах в весеннее время Фото:

Свердловчане обнаружили краснокнижный гриб в лесу под Нижним Тагилом. Фотографией редкой саркосомы шаровидной местный житель поделился в социальных сетях.

«Второй год подряд попадается. До этого ни разу не встречал. Направление — Тагильский тракт», — рассказал грибник в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Этот гриб не является ядовитым и считается несъедобным. Однако иногда его едят в тушеном виде.

В начале мая свердловчане нашли в местных лесах грибы размером с ладонь. Сморчков гигантских грибники нашли в направлении Ревды.

Саркосома шаровидная
Саркосома шаровидная
Фото:

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Свердловчане обнаружили краснокнижный гриб в лесу под Нижним Тагилом. Фотографией редкой саркосомы шаровидной местный житель поделился в социальных сетях. «Второй год подряд попадается. До этого ни разу не встречал. Направление — Тагильский тракт», — рассказал грибник в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Этот гриб не является ядовитым и считается несъедобным. Однако иногда его едят в тушеном виде. В начале мая свердловчане нашли в местных лесах грибы размером с ладонь. Сморчков гигантских грибники нашли в направлении Ревды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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