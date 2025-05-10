Гриб начинает появляться в лесах в весеннее время
Свердловчане обнаружили краснокнижный гриб в лесу под Нижним Тагилом. Фотографией редкой саркосомы шаровидной местный житель поделился в социальных сетях.
«Второй год подряд попадается. До этого ни разу не встречал. Направление — Тагильский тракт», — рассказал грибник в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Этот гриб не является ядовитым и считается несъедобным. Однако иногда его едят в тушеном виде.
В начале мая свердловчане нашли в местных лесах грибы размером с ладонь. Сморчков гигантских грибники нашли в направлении Ревды.
Саркосома шаровидная
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!