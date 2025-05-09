На какие концерты мировых звезд можно поехать из Екатеринбурга в Казахстан

В Россию практически перестали приезжать звезды мирового масштаба. Несмотря на это, люди находят способы, как вживую послушать 30 Seconds to Mars или Дженнифер Лопес. Например, можно купить автобусный тур из Екатеринбурга в Казахстан или забронировать билеты самостоятельно. Какие концерты ждут уральцев в Астане и Алматы — в подборке URA.RU.
«Сплин»(16+)
Легендарная рок-группа выступит 14 мая во Дворце Республики (Алматы) и 16 мая в Филармонии (Астана). Поклонники смогут услышать хиты и новые композиции. Билеты обойдутся минимум в 3200 рублей (от 20 тысяч тенге).
30 Seconds to Mars (12+)
Собирающая огромные стадионы группа, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный тур в истории, проведет концерт в спорткомплексе «Спартак». Специальным гостем станут британские рок-новаторы Yonaka. Концерт пройдет 21 июня в Алматы, билеты стоят от 8000 рублей (от 50 тысяч тенге).
Дженнифер Лопес (6+)
Поп-певица впервые приедет в Казахстан и планирует собрать полный стадион «Астана Арена». Фанаты смогут услышать проверенные временем хиты и песни из нового альбома. Шоу UP ALL NIGHT пройдет 1 августа в Астане, билеты стоят от 60 тысяч рублей.
Limp Bizkit (12+)
Звезды альтернативной сцены дадут концерт в спорткомплексе «Спартак». Организаторы обещают, что поклонников ждет шоу высочайшего уровня. Рокеры выступят 15 августа в Алматы, билеты стоят от 6400 рублей (от 40 тысяч тенге).
Макс Корж (16+)
Огромная тусовка под хиты «Малый повзрослел», «Стань» и «Малиновый закат» пройдет на центральном стадионе Алматы. Концерт запланирован на 6 сентября, билеты — от 4960 (от 31000 тенге).
Мэрилин Мэнсон, Alan Walker, Royksopp (16+)
Крупнейший в Центральной Азии музыкальный фестиваль Park Live Almaty пройдет в три дня. Хедлайнерами в этом году стали треш-рокер Мэрилин Мэнсон, норвежский дуэт Royksopp и англо-норвежский диджей Alan Walker. Абонемент на один день фестиваля стоит 5600 рублей (35 тысяч тенге), на три дня — 12800 рублей (80 тысяч тенге). Мероприятие пройдет с 5 по 8 сентября на Первомайских прудах в Алматы.
Rasmus (16+)
Коллектив отправляется в тур и планирует привезти незабываемое шоу для преданных поклонников по всему миру. В программе — главные хиты и новый альбом Weirdo. Концертов будет два: первый — 31 октября в Garden Hall в Астане, второй — 1 ноября в доме торжеств «Бакшасарай» в Алматы, билеты стоят от 4000 рублей (от 25 тысяч тенге).
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