«Планировал побег Федулеву»: как обезвредили лидера мощной свердловской банды

Лидер екатеринбургской ОПГ Хакимов планировал побег рейдеру Федулеву

10 мая 2025 в 22:13 Размер текста - 17 +

Побег Павлу Федулеву Равиль Хакимов якобы планировал, находясь в СИЗО Фото: Василий Гришин © URA.RU новость из сюжета Криминальная хроника Екатеринбурга Лидер одной из самых мощных свердловских банд «ДДТ» Равиль Хакимов, находясь в СИЗО, якобы пытался организовать побег известному уральскому рейдеру Павлу Федулеву, осужденному за организацию убийств. Самого Хакимова силовики обвинили в организации нападений на конкурентов и бывших компаньонов. Его группировку смогли разгромить, выйдя на хранителя арсенала оружия банды. Как это было — вспоминает URA.RU. «Деньги делает татарин» Сеть автосалонов «ДДТ» открылась в Свердловской области в середине 1990-х. В народе «ДДТ» стали расшифровывать как «Деньги делает татарин». Компания занималась продажами машин через собственную сеть, быстро росла. Десятки точек располагались по всему Уралу (в частности, в Курганской, Тюменской, Челябинской областях), Самарской, Московской областях, в Алтайском крае. Предприятие даже вышло на международную арену — в Китай и США. К концу века у «ДДТ» в Екатеринбурге практически не осталось конкурентов. Оборот был миллиардным. В 2003-м «ДДТ» продала более 49 тысяч авто. Многие из них были угнанными, вспоминает Дмитрий. Кроме того, Хакимов и его приближенные владели стоянками, автомойками, ЧОПами и рядом других предприятий. Равиль Хакимов в тагильской ИК-5 Фото: Арсений Ваганов © URA.RU В состав «ДДТ» входило целое подразделение, которое занималось разведкой, слежкой и сбором информации (например, о конкурентах). Был и силовой блок. Его участники — настоящие боевики, которые занимались подрывами и жестокими убийствами. «Хакимов решал вопросы жестко. Не нравился ему кто-то — получай пулю в лоб. Захотел „кинуть“ его или выйти из ОПГ — получай пулю. Примерно так он и его соратники работали», — говорит Дмитрий, отставной сотрудник УФСБ (имя изменено по его просьбе). Цитаты далее в материале — его. Связь с силовиками Дмитрий и его коллеги подобрались к Хакимову через его соратника — бывшего милиционера Константина Охлопкова. В группировке «ДДТ» он считался бригадиром. «Нас заинтересовал канал поступления оружия. Мы вышли на Охлопкова. Оказалось, он то продавал оружие, то покупал. Сделали вид, что хотим закупиться, задержали. Утром он написал больше 15 листов признательных показаний». Известно, что Охлопков был арестован 29 декабря 2004 года. Кроме того, у Хакимова, по словам Дмитрия, был близкий товарищ, который тогда работал в областном УФСБ. Равиль был спонсором ведомственной футбольной команды, оплачивал выезды на соревнования. Расправа и взрывы Силовики установили, что Хакимов причастен к нападению на девятерых коммерсантов. Из них погибли лишь двое, остальным удалось выжить. Одной из жертв стал Сергей Щипачев. Щипачева убили из пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU Хакимов в середине «девяностых» взял Щипачева к себе и сделал его соучредителем автомобильной компании «ДДТ». Щипачеву — бывшему сторожу и перегонщику машин — отошло 25% акций. В 2001-м Хакимов обнаружил крупную недостачу, набросился на Щипачева и жестоко избил. За это Хакимов получил тюремный срок, но вышел спустя два месяца по амнистии. Щипачев открыл собственное ООО — «Авто-Арт» — и стал торговать машинами, которые, как считал Хакимов, были украдены у него. Равиль начал мстить бывшему соратнику. Ангар с автомобилями неоднократно поджигали, на брата Щипчева Владимира нападали с обрезом. Щипачева убили в 2004 году. Исполнителем преступления стал Анатолий Шицелов. Он расправился с Щипачевым из газового пистолета. Другой известный эпизод — покушение на директора арамильского таксомоторного предприятия Петра Крохалева. У Хакимова был с ним конфликт из-за дележки рынка автоперевозок в Арамили. Шицелов напал на Крохалева в том же 2004-м — после того, как он сжег рекламные листовки «ДДТ». Бизнесмену удалось выжить, а Шицелова — задержали. Он дал показания на членов банды. Силовики установили причастность банды Хакимова к 57 преступлениям в 1999—2004 годах. В том числе к десяти взрывам в автосалонах на территории региона. Таким образом Хакимов давил на развивающихся предпринимателей. Проблемы у «ДДТ» Правоохранители начали работать по Хакимову еще в 1999-м. Но тогда ему удалось избежать ареста. Через три года «погоны» добились своего. Хакимова обвинили в отмывании денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК РФ). По версии следователей, компания «ДДТ» уклонялась от уплаты налогов, скрывая прибыль. В следственном изоляторе Хакимов провел полгода. Адвокатам удалось вытащить его и добиться прекращения уголовного дела. Но сеть «ДДТ» стала разваливаться. Некоторые хакимовские менеджеры отделились и открыли собственные дела, забрав себе парковки и салоны. Однако лидеру банды удалось вернуть под контроль часть активов. Силовики задержали Равиля Хакимова в конце декабря 2004 года Фото: Илья Московец © URA.RU В другой раз Хакимова поймали в конце декабря 2004-го. Считалось, что задержание связано с убийством бывшего бизнес-партнера Хакимова — Андрея Крылова (в 2001-м пытался взять «ДДТ» под контроль). «После задержания Охлопкова мы узнали все о „ДДТ“. Они придумали новое убийство, подготовились, поехали — следом мы. [Бандиты] собирались ликвидировать своего бывшего товарища, который отошел от них. Вооруженные пистолетами, они уже зашли в подъезд, но мы сработали оперативно». По словам Дмитрия, одновременно удалось задержать больше десяти человек и самого Хакимова. Дмитрий лично заходил в квартиру к лидеру ОПГ. «Мы сломали три двери ему, четвертую он открыл сам. Сказал: „Я сам открою“. Дальше уже были допросы, очные ставки и другие следственные действия». Во время обысков у членов банды изъяли большой арсенал — 13 единиц огнестрельного оружия, 2,5 тысячи боеприпасов и килограмм взрывчатки. Хакимова и его соратников обвинили в создании организованного преступного сообщества, покушениях и убийствах. Уголовные дела против «ДДТ» рассматривались в Свердловском областном суде с 2006-го по 2011 годы. Свой приговор Хакимов получил 7 июля 2011-го. Ему назначили 25 лет лишения свободы, его подельникам — от 8,5 до 23 лет. Послесловие В прошлом году газета «Коммерсант» сообщил, что Равиль Хакимов досрочно вышел на свободу (не уточнив, когда конкретно), став участником российской спецоперации на Украине. Во время боев он якобы получил ранение. Дмитрий утверждает, что Хакимов в свое время пытался организовать побег своему коллеге по криминальному цеху — Федулеву. Федулева осудили в 2011 году за организацию убийств. Прошлым летом ему заменили наказание на принудительные работы. «Хакимов планировал взять Федулева в заложники и заставить его переписать все имущество на себя. А затем отпустить. Не получилось». По словам Дмитрия, это «произошло примерно в 2009—2010 годах». Хакимов и Федулев тогда находились в СИЗО, где и познакомились. Согласно другой версии, Хакимов рассчитывал, что, освободившись при его поддержке, Федулев как-то поможет в ответ. Задумку на начальном этапе пресекли силовики. Второй источник URA.RU, служивший в то время в региональном ГУ МВД, уточнил, что помочь Федулеву с побегом должен был некий сотрудник ГУФСИН. «Но он попался на передаче телефонов арестантам и был задержан», — добавил собеседник. Павел Федулев сейчас в Соликамске Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер одной из самых мощных свердловских банд «ДДТ» Равиль Хакимов, находясь в СИЗО, якобы пытался организовать побег известному уральскому рейдеру Павлу Федулеву, осужденному за организацию убийств. Самого Хакимова силовики обвинили в организации нападений на конкурентов и бывших компаньонов. Его группировку смогли разгромить, выйдя на хранителя арсенала оружия банды. Как это было — вспоминает URA.RU. Сеть автосалонов «ДДТ» открылась в Свердловской области в середине 1990-х. В народе «ДДТ» стали расшифровывать как «Деньги делает татарин». Компания занималась продажами машин через собственную сеть, быстро росла. Десятки точек располагались по всему Уралу (в частности, в Курганской, Тюменской, Челябинской областях), Самарской, Московской областях, в Алтайском крае. Предприятие даже вышло на международную арену — в Китай и США. К концу века у «ДДТ» в Екатеринбурге практически не осталось конкурентов. Оборот был миллиардным. В 2003-м «ДДТ» продала более 49 тысяч авто. Многие из них были угнанными, вспоминает Дмитрий. Кроме того, Хакимов и его приближенные владели стоянками, автомойками, ЧОПами и рядом других предприятий. В состав «ДДТ» входило целое подразделение, которое занималось разведкой, слежкой и сбором информации (например, о конкурентах). Был и силовой блок. Его участники — настоящие боевики, которые занимались подрывами и жестокими убийствами. «Хакимов решал вопросы жестко. Не нравился ему кто-то — получай пулю в лоб. Захотел „кинуть“ его или выйти из ОПГ — получай пулю. Примерно так он и его соратники работали», — говорит Дмитрий, отставной сотрудник УФСБ (имя изменено по его просьбе). Цитаты далее в материале — его. Дмитрий и его коллеги подобрались к Хакимову через его соратника — бывшего милиционера Константина Охлопкова. В группировке «ДДТ» он считался бригадиром. «Нас заинтересовал канал поступления оружия. Мы вышли на Охлопкова. Оказалось, он то продавал оружие, то покупал. Сделали вид, что хотим закупиться, задержали. Утром он написал больше 15 листов признательных показаний». Известно, что Охлопков был арестован 29 декабря 2004 года. Кроме того, у Хакимова, по словам Дмитрия, был близкий товарищ, который тогда работал в областном УФСБ. Равиль был спонсором ведомственной футбольной команды, оплачивал выезды на соревнования. Силовики установили, что Хакимов причастен к нападению на девятерых коммерсантов. Из них погибли лишь двое, остальным удалось выжить. Одной из жертв стал Сергей Щипачев. Хакимов в середине «девяностых» взял Щипачева к себе и сделал его соучредителем автомобильной компании «ДДТ». Щипачеву — бывшему сторожу и перегонщику машин — отошло 25% акций. В 2001-м Хакимов обнаружил крупную недостачу, набросился на Щипачева и жестоко избил. За это Хакимов получил тюремный срок, но вышел спустя два месяца по амнистии. Щипачев открыл собственное ООО — «Авто-Арт» — и стал торговать машинами, которые, как считал Хакимов, были украдены у него. Равиль начал мстить бывшему соратнику. Ангар с автомобилями неоднократно поджигали, на брата Щипчева Владимира нападали с обрезом. Щипачева убили в 2004 году. Исполнителем преступления стал Анатолий Шицелов. Он расправился с Щипачевым из газового пистолета. Другой известный эпизод — покушение на директора арамильского таксомоторного предприятия Петра Крохалева. У Хакимова был с ним конфликт из-за дележки рынка автоперевозок в Арамили. Шицелов напал на Крохалева в том же 2004-м — после того, как он сжег рекламные листовки «ДДТ». Бизнесмену удалось выжить, а Шицелова — задержали. Он дал показания на членов банды. Силовики установили причастность банды Хакимова к 57 преступлениям в 1999—2004 годах. В том числе к десяти взрывам в автосалонах на территории региона. Таким образом Хакимов давил на развивающихся предпринимателей. Правоохранители начали работать по Хакимову еще в 1999-м. Но тогда ему удалось избежать ареста. Через три года «погоны» добились своего. Хакимова обвинили в отмывании денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174 УК РФ). По версии следователей, компания «ДДТ» уклонялась от уплаты налогов, скрывая прибыль. В следственном изоляторе Хакимов провел полгода. Адвокатам удалось вытащить его и добиться прекращения уголовного дела. Но сеть «ДДТ» стала разваливаться. Некоторые хакимовские менеджеры отделились и открыли собственные дела, забрав себе парковки и салоны. Однако лидеру банды удалось вернуть под контроль часть активов. В другой раз Хакимова поймали в конце декабря 2004-го. Считалось, что задержание связано с убийством бывшего бизнес-партнера Хакимова — Андрея Крылова (в 2001-м пытался взять «ДДТ» под контроль). «После задержания Охлопкова мы узнали все о „ДДТ“. Они придумали новое убийство, подготовились, поехали — следом мы. [Бандиты] собирались ликвидировать своего бывшего товарища, который отошел от них. Вооруженные пистолетами, они уже зашли в подъезд, но мы сработали оперативно». По словам Дмитрия, одновременно удалось задержать больше десяти человек и самого Хакимова. Дмитрий лично заходил в квартиру к лидеру ОПГ. «Мы сломали три двери ему, четвертую он открыл сам. Сказал: „Я сам открою“. Дальше уже были допросы, очные ставки и другие следственные действия». Во время обысков у членов банды изъяли большой арсенал — 13 единиц огнестрельного оружия, 2,5 тысячи боеприпасов и килограмм взрывчатки. Хакимова и его соратников обвинили в создании организованного преступного сообщества, покушениях и убийствах. Уголовные дела против «ДДТ» рассматривались в Свердловском областном суде с 2006-го по 2011 годы. Свой приговор Хакимов получил 7 июля 2011-го. Ему назначили 25 лет лишения свободы, его подельникам — от 8,5 до 23 лет. В прошлом году газета «Коммерсант» сообщил, что Равиль Хакимов досрочно вышел на свободу (не уточнив, когда конкретно), став участником российской спецоперации на Украине. Во время боев он якобы получил ранение. Дмитрий утверждает, что Хакимов в свое время пытался организовать побег своему коллеге по криминальному цеху — Федулеву. Федулева осудили в 2011 году за организацию убийств. Прошлым летом ему заменили наказание на принудительные работы. «Хакимов планировал взять Федулева в заложники и заставить его переписать все имущество на себя. А затем отпустить. Не получилось». По словам Дмитрия, это «произошло примерно в 2009—2010 годах». Хакимов и Федулев тогда находились в СИЗО, где и познакомились. Согласно другой версии, Хакимов рассчитывал, что, освободившись при его поддержке, Федулев как-то поможет в ответ. Задумку на начальном этапе пресекли силовики. Второй источник URA.RU, служивший в то время в региональном ГУ МВД, уточнил, что помочь Федулеву с побегом должен был некий сотрудник ГУФСИН. «Но он попался на передаче телефонов арестантам и был задержан», — добавил собеседник.