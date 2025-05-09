Узник концлагеря откроет футбольный матч «Урал — Уфа»

Футбольный матч «Урал — Уфа», который пройдет 11 мая, откроет Виктор Федотов — узник концлагеря. Мероприятие приурочено к кампании «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Об этом сообщили представители футбольного клуба "Урал".
«Символический удар нанесёт Виктор Федотов, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей», — написал в telegram-канале клуб из Екатеринбурга. Также на 80-й минуте матча будет исполнена песня «Катюша».
Организаторы уточняют, что акция направлена на сохранение исторической памяти о подвигах советских солдат и граждан во время войны. Перед матчем любой желающий сможет попробовать полевую кашу, а также послушать песни военных лет. Обе команды выйдут на поле с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
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