09 мая 2025

Узник концлагеря откроет футбольный матч «Урал — Уфа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матч пройдет 11 мая на домашней арене ФК «Урал»
Матч пройдет 11 мая на домашней арене ФК «Урал» Фото:

Футбольный матч «Урал — Уфа», который пройдет 11 мая, откроет Виктор Федотов — узник концлагеря. Мероприятие приурочено к кампании «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Об этом сообщили представители футбольного клуба "Урал".

«Символический удар нанесёт Виктор Федотов, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей», — написал в telegram-канале клуб из Екатеринбурга. Также на 80-й минуте матча будет исполнена песня «Катюша».

Организаторы уточняют, что акция направлена на сохранение исторической памяти о подвигах советских солдат и граждан во время войны. Перед матчем любой желающий сможет попробовать полевую кашу, а также послушать песни военных лет. Обе команды выйдут на поле с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный матч «Урал — Уфа», который пройдет 11 мая, откроет Виктор Федотов — узник концлагеря. Мероприятие приурочено к кампании «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Об этом сообщили представители футбольного клуба "Урал". «Символический удар нанесёт Виктор Федотов, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей», — написал в telegram-канале клуб из Екатеринбурга. Также на 80-й минуте матча будет исполнена песня «Катюша». Организаторы уточняют, что акция направлена на сохранение исторической памяти о подвигах советских солдат и граждан во время войны. Перед матчем любой желающий сможет попробовать полевую кашу, а также послушать песни военных лет. Обе команды выйдут на поле с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...