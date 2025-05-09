Свердловский губернатор удивил на 9 Мая: после парада пошел в ФСБ, отказался от машины. Фото

Денис Паслер отработал первый День Победы в Екатеринбурге

09 мая 2025 в 17:56 Размер текста - 17 +

Для Дениса Паслера это первое событие такого масштаба за время работы в должности Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 9 мая решил соблюсти все ритуалы, установленные при его предшественниках, но после того, как спустился с VIP-трибуны (обновившейся) и прошел в «Бессмертном полку», все же преподнес сюрприз — в виде загадочного визита к силовикам. А после пообщался с простыми горожанами. Как они его встретили — целый анекдот. Утро у Паслера, полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги и других представителей свердловского истеблишмента началось стандартно — с возложения цветов на Широкореченском мемориале. Оттуда они поехали в администрацию — на небольшой праздничный фуршет, а спустя некоторое время появились на площади. Жога — боевой офицер, участник СВО — был в кителе с орденами, ему аплодировали. Звезда. Чуть поодаль шли Паслер, спикер заксо Людмила Бабушкина, ее первый зам Аркадий Чернецкий, мэр Алексей Орлов (с внучкой — это уже традиция), спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, митрополит Евгений. У памятника Ленину, где VIP-трибуна, уже стояли вице-спикер заксо Михаил Клименко и вице-губернатор Олег Чемезов, помощник Жоги Евгений Гурарий (скоро уедет на Ямал), силовики (в том числе отставные), ветераны. Паслер старался поприветствовать каждого (такого, говорят, раньше не было). Денис Паслер показывает элите открытость Фото: Илья Московец © URA.RU Перед началом парада Бабушкина захватила внимание Паслера — чем-то посмешила его и Жогу, Россель активно что-то рассказывал Орлову. А Анна Гурарий на пару минут спустилась к мужу. Год назад она была таким же дебютантом, как сейчас Паслер и Жога. Кстати, среди других новичков — замполпреда Сергей Рындин, помощница Жоги Жанна Рябуха, новый начальник СУ СК по региону Богдан Францишко. В прежние годы на трибуне не видели также начальника четвертого следственного управления ГСУ СКР Виктора Обоскалова. Экс-начальника УФСБ Бориса Козиненко узнали с трудом — он сменил пиджак на ведомственную форму. Коренное отличие этого парада от предыдущих — в поведении Жоги. Он выступал с речью. Все предыдущие полпреды играли роль почетных наблюдателей. Артем Жога — второй справа Фото: Илья Московец © URA.RU «Война была тяжелым испытанием для всех. Жители Урала и Западной Сибири стали надежным тылом для фронта. Здесь в кратчайшие сроки развернулись эвакуированные заводы. Все — от мала до велика — круглосуточно работали у станков и смогли обеспечить Армию всем необходимым…» — отметил Жога. А Паслер в собственном выступлении подчеркнул роль Свердловской области как опорного края державы. По завершении прохода военных и техники Жога успел быстро переодеться в привычную куртку, а Паслер еще раз прошел через ряды, где располагались ветераны Великой Отечественной войны. И остановился. «Туда идем?» — спросил он у Орлова, заметив приближающуюся колонну «Бессмертного полка». «Как скажете», — не рискнул указывать мэр. Пошли навстречу многотысячной толпе. По пути навстречу «Бессмертному полку» у врио губернатора было несколько остановок Фото: Илья Московец © URA.RU В пути Паслер встретил старого знакомого — экс-депутата гордумы Александра Мяконьких (тот за день получил от Паслера целых два рукопожатия), поздоровался с сыном своей ближайшей соратницы Татьяны Савиновой (замгубернатора-глава минздрава) Андреем и ее внучкой Варей, сфотографировался с экспрессивным участником боевого отряда «Тигр». Рядом шли Орлов, Жога, Гурарий, Рындин, сенатор Виктор Шептий, бизнесмен Андрей Симановский. Все с портретами воевавших предков. Кроме Жоги. Он нес фото героически погибшего в 2022-м сына — Владимира. «Ребят, давайте мы сзади [вас пойдем]», — предложил волонтерам Паслер, возглавляя шествие. Спорить с ним не стали. По левую руку от Паслера во втором, получается, ряду встал Орлов, по правую — Жога. Мэр губернатору что-то активно рассказывал, Паслер почти не реагировал. Как позднее расскажет корреспонденту Орлов, он предложил — если все-таки найдется время — посетить иммерсивный театр в Историческом сквере. VIP покинули шествие довольно скоро — уже возле «серого дома». Паслера ждали телевизионщики. Закончив с ними, губернатор проследовал к «генеральскому» автобусу. Что в нем происходит из года в год, мало кому известно. В шествии участвовали около 150 тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU «Все организовано хорошо, на высоком уровне, — поделился на бегу Паслер своими впечатлениями с журналистом URA.RU. — Большой, красивый, яркий парад. Так и должно быть — с учетом того это Центральный [военный] округ, возможностей больше, чем в других городах. Все прошло достойно. Но самое главное — сколько людей участвовали в „Бессмертном полку“, огромное количество. Я этому рад, очень хорошо, люди пришли сами. Это еще раз показывает: уважение к старшим, воинам-победителям у нас на высочайшем уровне». Произошло удивительное. Покинув тот самый загадочный автобус, Паслер взял с собой министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, двух охранников и помощниц. Прошли мимо служебного «Танка» — в сторону УФСБ. «Видимо, [к начальнику Игорю] Николаеву. Он на параде быть не смог, поскольку было много оперативных задач. Паслер, наверное, пошел его поздравлять», — порассуждал о подоплеке один из статусных гостей праздника. «Везде следите!» — иронично отреагировал Денис Паслер, увидев журналиста у здания УФСБ Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Не сел в машину Паслер и далее. Захотел прогуляться до Белого дома, где его уже ждали ветераны. К очевидцам Паслер был приветлив, всех поздравлял. Журналист URA.RU стал свидетелем такого диалога: — Всем теперь будешь говорить, что тебя Жога поздравлял, — сказала дама в возрасте своему мужу, стоило только Паслеру чуть отойти. — Какой Жога! Это… Паслер! — А! Это наш новый… зам… — Да какой зам! Губернатор! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 9 мая решил соблюсти все ритуалы, установленные при его предшественниках, но после того, как спустился с VIP-трибуны (обновившейся) и прошел в «Бессмертном полку», все же преподнес сюрприз — в виде загадочного визита к силовикам. А после пообщался с простыми горожанами. Как они его встретили — целый анекдот. Утро у Паслера, полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги и других представителей свердловского истеблишмента началось стандартно — с возложения цветов на Широкореченском мемориале. Оттуда они поехали в администрацию — на небольшой праздничный фуршет, а спустя некоторое время появились на площади. Жога — боевой офицер, участник СВО — был в кителе с орденами, ему аплодировали. Звезда. Чуть поодаль шли Паслер, спикер заксо Людмила Бабушкина, ее первый зам Аркадий Чернецкий, мэр Алексей Орлов (с внучкой — это уже традиция), спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, митрополит Евгений. У памятника Ленину, где VIP-трибуна, уже стояли вице-спикер заксо Михаил Клименко и вице-губернатор Олег Чемезов, помощник Жоги Евгений Гурарий (скоро уедет на Ямал), силовики (в том числе отставные), ветераны. Паслер старался поприветствовать каждого (такого, говорят, раньше не было). Перед началом парада Бабушкина захватила внимание Паслера — чем-то посмешила его и Жогу, Россель активно что-то рассказывал Орлову. А Анна Гурарий на пару минут спустилась к мужу. Год назад она была таким же дебютантом, как сейчас Паслер и Жога. Кстати, среди других новичков — замполпреда Сергей Рындин, помощница Жоги Жанна Рябуха, новый начальник СУ СК по региону Богдан Францишко. В прежние годы на трибуне не видели также начальника четвертого следственного управления ГСУ СКР Виктора Обоскалова. Экс-начальника УФСБ Бориса Козиненко узнали с трудом — он сменил пиджак на ведомственную форму. Коренное отличие этого парада от предыдущих — в поведении Жоги. Он выступал с речью. Все предыдущие полпреды играли роль почетных наблюдателей. «Война была тяжелым испытанием для всех. Жители Урала и Западной Сибири стали надежным тылом для фронта. Здесь в кратчайшие сроки развернулись эвакуированные заводы. Все — от мала до велика — круглосуточно работали у станков и смогли обеспечить Армию всем необходимым…» — отметил Жога. А Паслер в собственном выступлении подчеркнул роль Свердловской области как опорного края державы. По завершении прохода военных и техники Жога успел быстро переодеться в привычную куртку, а Паслер еще раз прошел через ряды, где располагались ветераны Великой Отечественной войны. И остановился. «Туда идем?» — спросил он у Орлова, заметив приближающуюся колонну «Бессмертного полка». «Как скажете», — не рискнул указывать мэр. Пошли навстречу многотысячной толпе. В пути Паслер встретил старого знакомого — экс-депутата гордумы Александра Мяконьких (тот за день получил от Паслера целых два рукопожатия), поздоровался с сыном своей ближайшей соратницы Татьяны Савиновой (замгубернатора-глава минздрава) Андреем и ее внучкой Варей, сфотографировался с экспрессивным участником боевого отряда «Тигр». Рядом шли Орлов, Жога, Гурарий, Рындин, сенатор Виктор Шептий, бизнесмен Андрей Симановский. Все с портретами воевавших предков. Кроме Жоги. Он нес фото героически погибшего в 2022-м сына — Владимира. «Ребят, давайте мы сзади [вас пойдем]», — предложил волонтерам Паслер, возглавляя шествие. Спорить с ним не стали. По левую руку от Паслера во втором, получается, ряду встал Орлов, по правую — Жога. Мэр губернатору что-то активно рассказывал, Паслер почти не реагировал. Как позднее расскажет корреспонденту Орлов, он предложил — если все-таки найдется время — посетить иммерсивный театр в Историческом сквере. VIP покинули шествие довольно скоро — уже возле «серого дома». Паслера ждали телевизионщики. Закончив с ними, губернатор проследовал к «генеральскому» автобусу. Что в нем происходит из года в год, мало кому известно. «Все организовано хорошо, на высоком уровне, — поделился на бегу Паслер своими впечатлениями с журналистом URA.RU. — Большой, красивый, яркий парад. Так и должно быть — с учетом того это Центральный [военный] округ, возможностей больше, чем в других городах. Все прошло достойно. Но самое главное — сколько людей участвовали в „Бессмертном полку“, огромное количество. Я этому рад, очень хорошо, люди пришли сами. Это еще раз показывает: уважение к старшим, воинам-победителям у нас на высочайшем уровне». Произошло удивительное. Покинув тот самый загадочный автобус, Паслер взял с собой министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, двух охранников и помощниц. Прошли мимо служебного «Танка» — в сторону УФСБ. «Видимо, [к начальнику Игорю] Николаеву. Он на параде быть не смог, поскольку было много оперативных задач. Паслер, наверное, пошел его поздравлять», — порассуждал о подоплеке один из статусных гостей праздника. Не сел в машину Паслер и далее. Захотел прогуляться до Белого дома, где его уже ждали ветераны. К очевидцам Паслер был приветлив, всех поздравлял. Журналист URA.RU стал свидетелем такого диалога: — Всем теперь будешь говорить, что тебя Жога поздравлял, — сказала дама в возрасте своему мужу, стоило только Паслеру чуть отойти. — Какой Жога! Это… Паслер! — А! Это наш новый… зам… — Да какой зам! Губернатор!