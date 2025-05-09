«Сердце отнималось»: как ветераны Великой Отечественной смотрели парад Победы в Екатеринбурге. Фото

На парад Победы в Екатеринбурге прибыл 99-летний ветеран войны Кузнецов

09 мая 2025 в 15:29 Размер текста - 17 +

К почетным местам в первом ряду на трибуне ветеранов доставили на автомобилях. Героям салютовали военные Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Ветераны Великой Отечественной войны и тыла высоко оценили парад Победы, прошедший в Екатеринбурге 9 мая. Некоторые из них не могли сдержать слез, глядя на стройные ряды солдат. Герои поделились с URA.RU своими эмоциями и немного вспомнили о событиях 80-летней давности. Лидия Петровна Федоренко жила с семьей в Казахстане, где ее, тогда 7-летнюю девочку, застала война. Она нянчила младших брата и сестру (брат не выжил) и помогала маме. «Казахстан — это хлебная житница. Дети собирали колоски, сажали картошку, пекли хлеб и отправляли на фронт. Маму мою сажали на быка, и она возила воду с озера, чтобы замесить тесто и выпекать хлеб. Зимой она чуть не отморозила руки, это очень храбрая и боевая девочка», — рассказала о Лидии Петровне ее дочь. Сама труженица призналась, что парад ей очень понравился. «Был отличный. Прожили войну, голод, холод, все было. Когда смотрела, сердце отнималось», — сказала Лидия Петровна и заплакала. В этом году ей исполнится 91 год. Павел Алексеевич Кузнецов прошел всю войну и победу встретил в Чехословакии. Правда тогда, ровно 80 лет назад, солдат даже не ощутил огромной радости и не сразу понял всю значимость события. «Когда объявили, что война закончилась, у нас был как раз последний бой. С 8 на 9 мая мы перешли в Чехословакию, освободили город Наход», — рассказал он. На фронт Кузнецова призвали в 17 лет. За военные годы кроме Чехословакии он прошел Эстонию, Польшу и Германию, служил наводчиком пулеметного расчета и не только вел огонь, но и сам зачастую оказывался под прицелом противника. Парад Победы ему очень понравился, для него он уже 27-й по счету. «Павел Алексеевич у нас кремень», — сказала о 99-летнем ветеране сотрудница социальной службы, помогавшая на параде. На разных парадах побывал и Александр Матвеевич Агеев. В годы войны он учился в Ишиме (Омская область), куда было эвакуировано второе Ленинградское военное авиационное техническое училище имени Ленинского Комсомола. 18-летним парнем ушел на фронт: боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге. Именно в Прибалтике солдат участвовал в первом параде Победы. «Он был в ноябре месяце 1945 года, и там было все наше училище и весь военный гарнизон Риги», — вспомнил 97-летний ветеран. Михаил Васильевич Миронов во время войны участвовал в боях на Западной Украине. Демобилизовался он только в 1951 году, говорит, что воевал с бандеровцами. «Не добили их там немножечко, они улетели в Канаду. А сейчас пришла на Украину новая власть, они из Канады вернулись, и началась вся эта катавасия», — объясняет он. Победу Миронов встречал в госпитале в Прикарпатье, куда попал с ранением. «Я видел разные парады, но этот очень хорош! Главное, что вливается молодежь, в них продолжается наша память. Сегодня ко мне придут дочери, внуки, правнуки, мы это дело отметим подшофе», — признался 97-летний солдат. 9 мая Екатеринбург отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Вслед за парадом по проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк», в котором 150 тысяч уральцев пронесли фотографии своих прадедов и дедов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Как это было и какие еще мероприятия состоятся в честь праздника, агентство освещает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны Великой Отечественной войны и тыла высоко оценили парад Победы, прошедший в Екатеринбурге 9 мая. Некоторые из них не могли сдержать слез, глядя на стройные ряды солдат. Герои поделились с URA.RU своими эмоциями и немного вспомнили о событиях 80-летней давности. Лидия Петровна Федоренко жила с семьей в Казахстане, где ее, тогда 7-летнюю девочку, застала война. Она нянчила младших брата и сестру (брат не выжил) и помогала маме. «Казахстан — это хлебная житница. Дети собирали колоски, сажали картошку, пекли хлеб и отправляли на фронт. Маму мою сажали на быка, и она возила воду с озера, чтобы замесить тесто и выпекать хлеб. Зимой она чуть не отморозила руки, это очень храбрая и боевая девочка», — рассказала о Лидии Петровне ее дочь. Сама труженица призналась, что парад ей очень понравился. «Был отличный. Прожили войну, голод, холод, все было. Когда смотрела, сердце отнималось», — сказала Лидия Петровна и заплакала. В этом году ей исполнится 91 год. Павел Алексеевич Кузнецов прошел всю войну и победу встретил в Чехословакии. Правда тогда, ровно 80 лет назад, солдат даже не ощутил огромной радости и не сразу понял всю значимость события. «Когда объявили, что война закончилась, у нас был как раз последний бой. С 8 на 9 мая мы перешли в Чехословакию, освободили город Наход», — рассказал он. На фронт Кузнецова призвали в 17 лет. За военные годы кроме Чехословакии он прошел Эстонию, Польшу и Германию, служил наводчиком пулеметного расчета и не только вел огонь, но и сам зачастую оказывался под прицелом противника. Парад Победы ему очень понравился, для него он уже 27-й по счету. «Павел Алексеевич у нас кремень», — сказала о 99-летнем ветеране сотрудница социальной службы, помогавшая на параде. На разных парадах побывал и Александр Матвеевич Агеев. В годы войны он учился в Ишиме (Омская область), куда было эвакуировано второе Ленинградское военное авиационное техническое училище имени Ленинского Комсомола. 18-летним парнем ушел на фронт: боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге. Именно в Прибалтике солдат участвовал в первом параде Победы. «Он был в ноябре месяце 1945 года, и там было все наше училище и весь военный гарнизон Риги», — вспомнил 97-летний ветеран. Михаил Васильевич Миронов во время войны участвовал в боях на Западной Украине. Демобилизовался он только в 1951 году, говорит, что воевал с бандеровцами. «Не добили их там немножечко, они улетели в Канаду. А сейчас пришла на Украину новая власть, они из Канады вернулись, и началась вся эта катавасия», — объясняет он. Победу Миронов встречал в госпитале в Прикарпатье, куда попал с ранением. «Я видел разные парады, но этот очень хорош! Главное, что вливается молодежь, в них продолжается наша память. Сегодня ко мне придут дочери, внуки, правнуки, мы это дело отметим подшофе», — признался 97-летний солдат. 9 мая Екатеринбург отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Вслед за парадом по проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк», в котором 150 тысяч уральцев пронесли фотографии своих прадедов и дедов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Как это было и какие еще мероприятия состоятся в честь праздника, агентство освещает в режиме онлайн.