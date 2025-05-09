09 мая 2025

Какие пять съедобных грибов ждут свердловчан в мае

В мае в Свердловской области можно собирать сморчки, белые грибы и вешенки
© Служба новостей «URA.RU»
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Белый гриб
В конце мая могут встретиться и белые грибы Фото:

В мае в Свердловской области можно встретить пять видов съедобных грибов. Каких именно, URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Антон Ширяев.

Еще в конце апреля он сообщал, что в лесах появились сморчки. Продолжат они расти и в мае. Также грибников ожидают другие разновидности этих грибов — сморчковая шапочка и коническая шапочка, а в самом конце месяца могут пойти белые грибы и вешенки.

Миколог призвал собирать только традиционные грибы. «У нас все хорошо с урожаем. Не надо брать диковинки и травить себя», — предостерег ученый.

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В мае в Свердловской области можно встретить пять видов съедобных грибов. Каких именно, URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Антон Ширяев. Еще в конце апреля он сообщал, что в лесах появились сморчки. Продолжат они расти и в мае. Также грибников ожидают другие разновидности этих грибов — сморчковая шапочка и коническая шапочка, а в самом конце месяца могут пойти белые грибы и вешенки. Миколог призвал собирать только традиционные грибы. «У нас все хорошо с урожаем. Не надо брать диковинки и травить себя», — предостерег ученый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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