Природа Какие пять съедобных грибов ждут свердловчан в мае В мае в Свердловской области можно собирать сморчки, белые грибы и вешенки 10 мая 2025 в 13:30 Размер текста - 17 + В конце мая могут встретиться и белые грибы Фото: Dmitry Brant/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 В мае в Свердловской области можно встретить пять видов съедобных грибов. Каких именно, URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Антон Ширяев. Еще в конце апреля он сообщал, что в лесах появились сморчки. Продолжат они расти и в мае. Также грибников ожидают другие разновидности этих грибов — сморчковая шапочка и коническая шапочка, а в самом конце месяца могут пойти белые грибы и вешенки. Миколог призвал собирать только традиционные грибы. «У нас все хорошо с урожаем. Не надо брать диковинки и травить себя», — предостерег ученый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В мае в Свердловской области можно встретить пять видов съедобных грибов. Каких именно, URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Антон Ширяев. Еще в конце апреля он сообщал, что в лесах появились сморчки. Продолжат они расти и в мае. Также грибников ожидают другие разновидности этих грибов — сморчковая шапочка и коническая шапочка, а в самом конце месяца могут пойти белые грибы и вешенки. Миколог призвал собирать только традиционные грибы. «У нас все хорошо с урожаем. Не надо брать диковинки и травить себя», — предостерег ученый. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям