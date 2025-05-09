Какие пять съедобных грибов ждут свердловчан в мае

В мае в Свердловской области можно встретить пять видов съедобных грибов. Каких именно, URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Антон Ширяев.
Еще в конце апреля он сообщал, что в лесах появились сморчки. Продолжат они расти и в мае. Также грибников ожидают другие разновидности этих грибов — сморчковая шапочка и коническая шапочка, а в самом конце месяца могут пойти белые грибы и вешенки.
Миколог призвал собирать только традиционные грибы. «У нас все хорошо с урожаем. Не надо брать диковинки и травить себя», — предостерег ученый.
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