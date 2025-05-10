Екатеринбургский певец Олег Майами (Олег Кривиков) закончил мини-тур по турецким отелям в в Сиде, Белеке и Кемере. Впечатлениями об этом он поделился в социальных сетях.
«Закончился наш мини-трип по турецким отелям. Учитывая, что многие не знают песен, разорвать такую аудиторию — вот это уровень артиста. Мы еще здесь будем в июле, будем в августе, в сентябре. Отели это мое», — рассказал Майами в своем telegram-канале.
В начале мая Олег Майами устроил дебош в московском клубе. Певца пригласили на сцену, чтобы он сыграл на скрипке, но музыкант начал агрессивно себя вести, оскорблять коллектив и материться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!