10 мая 2025
09 мая 2025

«Вот это уровень»: Олег Майами рассказал, как выступал перед иностранцами в Турции. Видео

Олег Майами закончил мини-тур по турецким отелям
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец выступил в трех турецких городах
Певец выступил в трех турецких городах Фото:

Екатеринбургский певец Олег Майами (Олег Кривиков) закончил мини-тур по турецким отелям в в Сиде, Белеке и Кемере. Впечатлениями об этом он поделился в социальных сетях.

«Закончился наш мини-трип по турецким отелям. Учитывая, что многие не знают песен, разорвать такую аудиторию — вот это уровень артиста. Мы еще здесь будем в июле, будем в августе, в сентябре. Отели это мое», — рассказал Майами в своем telegram-канале.

В начале мая Олег Майами устроил дебош в московском клубе. Певца пригласили на сцену, чтобы он сыграл на скрипке, но музыкант начал агрессивно себя вести, оскорблять коллектив и материться.

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Екатеринбургский певец Олег Майами (Олег Кривиков) закончил мини-тур по турецким отелям в в Сиде, Белеке и Кемере. Впечатлениями об этом он поделился в социальных сетях. «Закончился наш мини-трип по турецким отелям. Учитывая, что многие не знают песен, разорвать такую аудиторию — вот это уровень артиста. Мы еще здесь будем в июле, будем в августе, в сентябре. Отели это мое», — рассказал Майами в своем telegram-канале. В начале мая Олег Майами устроил дебош в московском клубе. Певца пригласили на сцену, чтобы он сыграл на скрипке, но музыкант начал агрессивно себя вести, оскорблять коллектив и материться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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