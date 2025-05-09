Жители свердловского города остались без парада в День Победы

Жители Невьянска (Свердловская область) пожаловались на состояние городских памятных мест и отсутствие праздничных мероприятий к 9 Мая. Об этом метсные жители рассказали в социальных сетях.
«Герои, павшие, размещены в ржавых гнилых рамках, клумбы не чищены. Ничего не меняется. Ни к празднику, ни к году, который признан годом защитника Отечества! Люди в лице администрации во всех городах чтут такие места, ухаживают за ними. Везде, только не у нас», — написала автор поста в группе «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте». В комментариях другие жители поддержали ее возмущение и отметили, что на фотографиях действительно видно запущенное состояние аллеи.
Как отмечают участники обсуждения, в соседних городах и поселках, даже менее крупных, традиционные парады и праздничные мероприятия к 9 Мая были проведены. «Очень печально, что вообще ни каких мероприятий сегодня не было в честь праздника», — комментируют местные жители.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Невьянска. Ответ ожидается.
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