09 мая 2025

Жители свердловского города остались без парада в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители также жалуются на запущенную и неухоженную аллею Славы
Жители также жалуются на запущенную и неухоженную аллею Славы Фото:

Жители Невьянска (Свердловская область) пожаловались на состояние городских памятных мест и отсутствие праздничных мероприятий к 9 Мая. Об этом метсные жители рассказали в социальных сетях.

«Герои, павшие, размещены в ржавых гнилых рамках, клумбы не чищены. Ничего не меняется. Ни к празднику, ни к году, который признан годом защитника Отечества! Люди в лице администрации во всех городах чтут такие места, ухаживают за ними. Везде, только не у нас», — написала автор поста в группе «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте». В комментариях другие жители поддержали ее возмущение и отметили, что на фотографиях действительно видно запущенное состояние аллеи.

Как отмечают участники обсуждения, в соседних городах и поселках, даже менее крупных, традиционные парады и праздничные мероприятия к 9 Мая были проведены. «Очень печально, что вообще ни каких мероприятий сегодня не было в честь праздника», — комментируют местные жители. 

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Невьянска. Ответ ожидается.

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Жители Невьянска (Свердловская область) пожаловались на состояние городских памятных мест и отсутствие праздничных мероприятий к 9 Мая. Об этом метсные жители рассказали в социальных сетях. «Герои, павшие, размещены в ржавых гнилых рамках, клумбы не чищены. Ничего не меняется. Ни к празднику, ни к году, который признан годом защитника Отечества! Люди в лице администрации во всех городах чтут такие места, ухаживают за ними. Везде, только не у нас», — написала автор поста в группе «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте». В комментариях другие жители поддержали ее возмущение и отметили, что на фотографиях действительно видно запущенное состояние аллеи. Как отмечают участники обсуждения, в соседних городах и поселках, даже менее крупных, традиционные парады и праздничные мероприятия к 9 Мая были проведены. «Очень печально, что вообще ни каких мероприятий сегодня не было в честь праздника», — комментируют местные жители.  Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Невьянска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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