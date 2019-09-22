21 сентября 2019

Порошенко раскрыл свои планы на госпереворот

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Петр Порошенко убежден, что Украина не переживет еще один майданФото: Официальный сайт президента Украины
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Война на Украине

Украина может не перенести еще один государственный переворот. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«В условиях войны страна еще один майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день майдан точно не нужен», — рассказал Порошенко в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая в личной переписке сообщила, что Порошенко готовит госпереворот. Информация попала в СМИ благодаря фоторепортеру, который снял экран телефона парламентария, передает агентство Nation News.

Кроме того, летом 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что власти Украины должны держать ситуацию в стране под контролем, чтобы не допустить начала третьего майдана, напоминает RT.

В феврале 2014 года на Украине произошла смена власти. На фоне кровопролитного противостояния участников майдана и правоохранительных органов был отстранен от власти президент Украины Виктор Янукович. Был создан новый парламент в Верховной раде и сформировано новое правительство.

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