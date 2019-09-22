Порошенко раскрыл свои планы на госпереворот

Украина может не перенести еще один государственный переворот. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
«В условиях войны страна еще один майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день майдан точно не нужен», — рассказал Порошенко в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».
Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая в личной переписке сообщила, что Порошенко готовит госпереворот. Информация попала в СМИ благодаря фоторепортеру, который снял экран телефона парламентария, передает агентство Nation News.
Кроме того, летом 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что власти Украины должны держать ситуацию в стране под контролем, чтобы не допустить начала третьего майдана, напоминает RT.
В феврале 2014 года на Украине произошла смена власти. На фоне кровопролитного противостояния участников майдана и правоохранительных органов был отстранен от власти президент Украины Виктор Янукович. Был создан новый парламент в Верховной раде и сформировано новое правительство.