Опубликована переписка о планах Порошенко устроить госпереворот

Экс-глава Украины Петр Порошенко готовит госпереровот, заявила в личной переписке депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая. Сообщение стало достоянием общественности благодаря фоторепортеру издания «Страна.ua», который снял экран телефона парламентария.
«Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим [министра МВД Арсена] Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Мы оставим Авакова. Другого пути нет», — написала Богуцкая некой Елене. Депутат в сообщении отметила, что «Петя готовит путч» к декабрю и Аваков останется на посту именно до этого времени.
Издание «Обозреватель» отмечает, что новости о готовящемся перевороте появляются с июля и являются фейком. Против назначения Авакова, который работал в правительстве Порошенко, выступает часть украинского общества и гражданских активистов.
Новый украинский парламент начал работу 29 августа. В ходе первого заседания действующий кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия. Владимир Зеленский предложил Раде Алексея Гончарука на пост нового главы правительства. Депутаты поддержали президента, напоминает телеканал 360.