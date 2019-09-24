23 сентября 2019

Ученые нашли смертельно опасный яд в продукте, который есть в каждом российском магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, нож, сливочное масло
Российские регламенты не учитывают опасный канцероген, а потому масло с ним в составе спокойно продается в магазинеФото: depositphotos.com

В российском сливочном масле, продающемся в магазинах и попадающем в школы, обнаружен опаснейший яд. Таким мнением поделились эксперты из лаборатории в Чехии, нашедшие внутри продукта техническое пальмовое масло.

«Русские могут пить все, даже соляную кислоту. Но это вас точно убьет», — заявили чешские специалисты «Московскому комсомольцу». К такому выводу эксперты пришли, узнав, что в сливочном масле содержатся очень токсичные и опасные канцерогены (глицидиловые эфиры — GE), доза которых в РФ превышена в 10 раз.

Как отмечает издание, российские технические регламенты в отличие от европейских не учитывают параметр GE, а потому такое масло можно найти в любом магазине. «К сожалению, потребитель не в состоянии отличить по виду или по запаху натуральную молочную продукцию от той, что содержит пальмовое масло», — заявил представитель проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

Как уточняют эксперты, пальмовое масло есть во многих молочных и кондитерских продуктах, чипсах фастфудах и соусах, а также в глазированных сырках. «Примерно 83% пальмового масла содержит глицидиловые эфиры в количествах, резко превышающих нормативы», — подмечают специалисты.

Как уточняет «Царьград», вещество GE влияет на развитие многих видов рака. Эту информацию подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения, которая связывает с этим канцерогеном 37% рака в мире.

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© Служба новостей «URA.RU»
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