Ученые нашли смертельно опасный яд в продукте, который есть в каждом российском магазине

В российском сливочном масле, продающемся в магазинах и попадающем в школы, обнаружен опаснейший яд. Таким мнением поделились эксперты из лаборатории в Чехии, нашедшие внутри продукта техническое пальмовое масло.
«Русские могут пить все, даже соляную кислоту. Но это вас точно убьет», — заявили чешские специалисты «Московскому комсомольцу». К такому выводу эксперты пришли, узнав, что в сливочном масле содержатся очень токсичные и опасные канцерогены (глицидиловые эфиры — GE), доза которых в РФ превышена в 10 раз.
Как отмечает издание, российские технические регламенты в отличие от европейских не учитывают параметр GE, а потому такое масло можно найти в любом магазине. «К сожалению, потребитель не в состоянии отличить по виду или по запаху натуральную молочную продукцию от той, что содержит пальмовое масло», — заявил представитель проекта «За честные продукты» Александр Бражко.
Как уточняют эксперты, пальмовое масло есть во многих молочных и кондитерских продуктах, чипсах фастфудах и соусах, а также в глазированных сырках. «Примерно 83% пальмового масла содержит глицидиловые эфиры в количествах, резко превышающих нормативы», — подмечают специалисты.
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