Россиянину продали конфеты с червями

Шоколадные конфеты оказались с сюрпризом
Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на шоколадные конфеты, начинкой в которых оказались живые черви. О неприятном сюрпризе любитель сладостей сообщил в Instagram.
«Вот такое добро мне продали. Название публиковать не буду… Ну очень неприятно…», — написал кавказец. На видео он показал маленькие дырочки в лакомстве, из которых выползают черви.
Подписчики потребовали раскрыть название конфет и производителя. «В суд на них подать, иск предъявить и получить деньги за материальный и моральный ущерб!» — считает shamilkuchmezov9903. «Нужно опубликовать, чтобы все знали какие бессовестные люди бывают», — предположила mmurzakanova. Другие подписчики аккаунта шутят, что раз в конфетах завелись черви, значит они качественные.