27 сентября 2019

Россиянину продали конфеты с червями

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, производство, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные
Шоколадные конфеты оказались с сюрпризомФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на шоколадные конфеты, начинкой в которых оказались живые черви. О неприятном сюрпризе любитель сладостей сообщил в Instagram.

«Вот такое добро мне продали. Название публиковать не буду… Ну очень неприятно…», — написал кавказец. На видео он показал маленькие дырочки в лакомстве, из которых выползают черви.

Подписчики потребовали раскрыть название конфет и производителя. «В суд на них подать, иск предъявить и получить деньги за материальный и моральный ущерб!» — считает shamilkuchmezov9903. «Нужно опубликовать, чтобы все знали какие бессовестные люди бывают», — предположила mmurzakanova. Другие подписчики аккаунта шутят, что раз в конфетах завелись черви, значит они качественные.

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© Служба новостей «URA.RU»
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