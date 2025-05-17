Почему Россия не будет останавливать боевые действия во время переговоров: ответ политолога

Глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле продемонстрировал твердую позицию России по прекращению огня в контексте украинского конфликта. То, что на время переговоров не были остановлены боевые действия, имеет принципиальное значение, связанное с предыдущим негативным опытом России на поле боя, пояснил в беседе с URA.RU руководитель политической экспертной группы Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Николай Кремлев.
«Мединский показал твердость нашей позиции. <...> Напомню, он произнес фразу Наполеона: „Переговоры и боевые действия ведутся одновременно“. Это означает, что мы не собираемся останавливать боевые действия даже во время этих переговоров. Это имеет принципиальное значение, потому что по прошлому разу мы имели негативный опыт, когда после таких жестов доброй воли приходилось кровью восстанавливать собственные достижения [на поле боя]», — подчеркнул политолог в разговоре с корреспондентом агентства. Полное интервью читайте на сайте URA.RU.
Эксперт добавил, что Россия демонстрирует миру готовность к переговорам и открытость для диалога. Кремлев отметил, что обвинить российскую сторону в стремлении к затяжной войне невозможно. Если же дипломатические усилия не принесут результата, политолог считает, что Россия продолжит СВО до полного достижения своих целей. По его мнению, Украина не может существовать без русофобии, что недопустимо для Москвы, а любые компромиссы будут лишь временным решением без реального устранения проблемы.
Другой политолог, Алексей Зудин, рассказал URA.RU о значимом достижении переговоров в Турции. Это договоренность о самом масштабном обмене военнопленными за все время спецоперации на Украине — в формате 1000 на 1000.
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