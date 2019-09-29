Югорский священник пожаловался на отстранение от службы из-за письма по «московскому делу»

40 священников подписали письмо в защиту осужденных по «московскому делу» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Клирик храма Покрова Божией Матери в Мегионе (ХМАО) Марк Мазитов пожаловался, что его отстранили от службы после того, как он подписал открытое письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в поддержку фигурантов «московского дела». Обращение священника из Югры на своей странице в Facebook опубликовал протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

«24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приемную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще епархии», — говорится в сообщении. По словам Мазитова, причины ему не объяснили. Священник отметил, что до этого у него был «не очень приятный разговор с референтом владыки» по поводу открытого письма, которое он подписал.

В храме Покрова Божией Матери «URA.RU» сказали, что не могут дать официальный комментарий и попросили обратиться в региональное епархиальное управление. На момент публикации комментарий Ханты-Мансийской митрополии получить не удалось.

Открытое письмо 40 православных священников в защиту осужденных участников митингов, которые выступали против недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, появилось 17 сентября. В нем священнослужители просят пересмотреть дело и говорят, что приговоры «похожи на запугивание граждан России». Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал письмо священников политическим действием.