Десятки рейсов задержаны в аэропортах Москвы

В Москве отменяют и задерживают рейсы из-за плохой погоды
Почти 40 рейсов, в том числе отправляющиеся на Урал, задержаны или отменены в московских аэропортах по причине плохой погоды. Об этом сказано в онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписание».
Отмечается, что во «Внуково» задержаны 9 рейсов, в «Домодедова» отменены три рейса, еще 24 задерживаются. В «Шереметьево» три рейса задержаны, в том числе следующий из Екатеринбурга.
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.