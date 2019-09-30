Десятки рейсов задержаны в аэропортах Москвы

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Выдача багажа в Международном аэропорту «Кольцово». Екатеринбург, самолет, аэропорт, турист, чемодан, шереметьево, туризм, путешествие, терминал B
В Москве отменяют и задерживают рейсы из-за плохой погодыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти 40 рейсов, в том числе отправляющиеся на Урал, задержаны или отменены в московских аэропортах по причине плохой погоды. Об этом сказано в онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что во «Внуково» задержаны 9 рейсов, в «Домодедова» отменены три рейса, еще 24 задерживаются. В «Шереметьево» три рейса задержаны, в том числе следующий из Екатеринбурга.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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