В Сургуте назначен новый глава ГИБДД

Кресло Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский отдел ГИБДД с 1 октября возглавил Олег Левин. Информацию о кадровом назначении подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Левин уже представлен коллективу», — сообщили в пресс-службе окружной полиции. До назначения в Сургут Левин занимал аналогичную должность в Пыть-Яхе. В системе МВД работает с 2004 года.

Место начальника ГИБДД оставалось вакантным с августа, после того, как в отставку был отправлен Михаил Чеурин. Его уход связывают с резонансным ДТП в Сургуте, где погибли три человека, а также скандалом внутри ведомства из-за «палочной» системы.