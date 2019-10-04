03 октября 2019
02 октября 2019

Ямальским чиновникам запретят иметь счета за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновникам нельзя иметь счета за границей, так как они влияют суверенитета и безопасности РоссииФото: Алексей Андронов © URA.RU

Заместителям и главам департаментов правительства Ямала хотят запретить иметь счета в зарубежных банках. Проект постановления, предлагаемый губернатором округа Дмитрием Артюховым, был опубликован на сайте правительства ЯНАО 4 октября.

В перечень особых должностей будут включены руководители исполнительных органов власти и их заместители (кроме Счетной палаты, Заксобрания и Избиркома округа), а также должности людей, которые имеют допуск к сведениям особой важности. Изменения обусловлены тем, что эти сотрудники участвуют «в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности России», пояснили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

Сейчас в перечень входит только восемь должностей. Какие именно, на момент публикации уточнить не удалось.

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