Страны G7 сделали совместное заявление о России

Министры энергетики стран G7 согласовали продолжение работы по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Турине.
«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой председательства Италии в G7.
Говоря об уменьшении зависимости от российского газа, министры подчеркнули необходимость увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также признали, что инвестиции в газовый сектор могут быть обоснованными для преодоления текущего энергетического кризиса и предотвращения возможного дефицита газа.
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