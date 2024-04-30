Страны G7 сделали совместное заявление о России

Страны G7 намерены работать над отказом от импорта российского газа
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Европа пытается отказаться от российского газа Фото:

Министры энергетики стран G7 согласовали продолжение работы по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Турине.

«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой председательства Италии в G7.

Говоря об уменьшении зависимости от российского газа, министры подчеркнули необходимость увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также признали, что инвестиции в газовый сектор могут быть обоснованными для преодоления текущего энергетического кризиса и предотвращения возможного дефицита газа.

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Министры энергетики стран G7 согласовали продолжение работы по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Турине. «Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой председательства Италии в G7. Говоря об уменьшении зависимости от российского газа, министры подчеркнули необходимость увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также признали, что инвестиции в газовый сектор могут быть обоснованными для преодоления текущего энергетического кризиса и предотвращения возможного дефицита газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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