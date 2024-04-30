Страны G7 сделали совместное заявление о России

Страны G7 намерены работать над отказом от импорта российского газа

30 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Европа пытается отказаться от российского газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министры энергетики стран G7 согласовали продолжение работы по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Турине. «Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой председательства Италии в G7. Говоря об уменьшении зависимости от российского газа, министры подчеркнули необходимость увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также признали, что инвестиции в газовый сектор могут быть обоснованными для преодоления текущего энергетического кризиса и предотвращения возможного дефицита газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министры энергетики стран G7 согласовали продолжение работы по сокращению зависимости от российского газа. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Турине. «Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой председательства Италии в G7. Говоря об уменьшении зависимости от российского газа, министры подчеркнули необходимость увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Они также признали, что инвестиции в газовый сектор могут быть обоснованными для преодоления текущего энергетического кризиса и предотвращения возможного дефицита газа.