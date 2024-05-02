В ЯНАО представители «Лукойла» помогли одинокому отцу с больным ребенком

03 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Предприятие купило ребенку инвалидное кресло Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники предприятия «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купили необходимое оборудование для больного ямальского ребенка, которого воспитывает отец. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. «Помощь нуждающимся бесценна, особенно когда добрые дела направлены в адрес самых маленьких салехардцев. Сегодня ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ и лично генеральный директор Рафаиль Юсупов оказали самую нужную помощь в приобретении технических средств реабилитации», — написал Титовский в своем telegram-канале. Уточняется, что они были изготовлены по индивидуальным параметрам. Речь идет о помощи одиннадцатилетнему Кириллу, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Его в одиночку воспитывает отец, поэтому есть сложности с приобретением дорогостоящего технического средства. Отмечается, что мальчику для развития необходим был вертикализатор. Кроме того, Андрей нуждался в инвалидном кресле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники предприятия «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купили необходимое оборудование для больного ямальского ребенка, которого воспитывает отец. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. «Помощь нуждающимся бесценна, особенно когда добрые дела направлены в адрес самых маленьких салехардцев. Сегодня ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ и лично генеральный директор Рафаиль Юсупов оказали самую нужную помощь в приобретении технических средств реабилитации», — написал Титовский в своем telegram-канале. Уточняется, что они были изготовлены по индивидуальным параметрам. Речь идет о помощи одиннадцатилетнему Кириллу, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Его в одиночку воспитывает отец, поэтому есть сложности с приобретением дорогостоящего технического средства. Отмечается, что мальчику для развития необходим был вертикализатор. Кроме того, Андрей нуждался в инвалидном кресле.