02 мая 2024
01 мая 2024

В ЯНАО представители «Лукойла» помогли одинокому отцу с больным ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-показ ИННОПРОМ-2023. Екатеринбург, инвалидные кресла, электропривод, observer
Предприятие купило ребенку инвалидное кресло Фото:

Сотрудники предприятия «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купили необходимое оборудование для больного ямальского ребенка, которого воспитывает отец. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

«Помощь нуждающимся бесценна, особенно когда добрые дела направлены в адрес самых маленьких салехардцев. Сегодня ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ и лично генеральный директор Рафаиль Юсупов оказали самую нужную помощь в приобретении технических средств реабилитации», — написал Титовский в своем telegram-канале. Уточняется, что они были изготовлены по индивидуальным параметрам.

Речь идет о помощи одиннадцатилетнему Кириллу, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Его в одиночку воспитывает отец, поэтому есть сложности с приобретением дорогостоящего технического средства. Отмечается, что мальчику для развития необходим был вертикализатор. Кроме того, Андрей нуждался в инвалидном кресле.

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Сотрудники предприятия «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купили необходимое оборудование для больного ямальского ребенка, которого воспитывает отец. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. «Помощь нуждающимся бесценна, особенно когда добрые дела направлены в адрес самых маленьких салехардцев. Сегодня ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“ и лично генеральный директор Рафаиль Юсупов оказали самую нужную помощь в приобретении технических средств реабилитации», — написал Титовский в своем telegram-канале. Уточняется, что они были изготовлены по индивидуальным параметрам. Речь идет о помощи одиннадцатилетнему Кириллу, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Его в одиночку воспитывает отец, поэтому есть сложности с приобретением дорогостоящего технического средства. Отмечается, что мальчику для развития необходим был вертикализатор. Кроме того, Андрей нуждался в инвалидном кресле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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